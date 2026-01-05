Megrongálták JD Vance alelnök cincinnati otthonát, egy embert őrizetbe vettek

A beszámolók szerint az elkövetők több ablakot betörtek a házon, ami után riasztották a rendőrséget. A helyi hatóságok gyorsan a helyszínre érkeztek, biztosították az épületet, és megkezdték az ügy kivizsgálását. Az ABC Cleveland információi szerint a rongálást követően az amerikai titkosszolgálat munkatársai is megjelentek az ingatlannál – közölte az Index.
Mint írták, a Fox19 csatorna értesülései alapján
a titkosszolgálat ügynökei nem sokkal éjfél után értesítették a rendőrséget, miután egy gyanús személyt láttak elfutni a ház közeléből.
A rendőrség több órán át a helyszínen maradt, miközben folyamatos járőrözést folytattak az épületben és annak környékén.
A Daily Mail információi szerint az incidens idején JD Vance és családja nem tartózkodott az ohiói ingatlanban.
A cincinnati ház a Vance család elsődleges lakóhelye Washingtonon kívül,
az alelnök hivatalos fővárosi rezidenciája mellett, amely a Naval Observatory területén található.
