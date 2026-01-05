Megrongálták JD Vance alelnök cincinnati otthonát, egy embert őrizetbe vettek

Rendőri intézkedésre volt szükség JD Vance amerikai alelnök ohiói, cincinnati otthonánál, miután hétfő hajnalban megrongálták az ingatlant. A hatóságok az eset kapcsán legalább egy gyanúsítottat őrizetbe vettek.

A beszámolók szerint az elkövetők több ablakot betörtek a házon, ami után riasztották a rendőrséget. A helyi hatóságok gyorsan a helyszínre érkeztek, biztosították az épületet, és megkezdték az ügy kivizsgálását. Az ABC Cleveland információi szerint a rongálást követően az amerikai titkosszolgálat munkatársai is megjelentek az ingatlannál – közölte az Index.

Mint írták, a Fox19 csatorna értesülései alapján

a titkosszolgálat ügynökei nem sokkal éjfél után értesítették a rendőrséget, miután egy gyanús személyt láttak elfutni a ház közeléből.

A rendőrség több órán át a helyszínen maradt, miközben folyamatos járőrözést folytattak az épületben és annak környékén.

🚨 BREAKING: A suspect has been ARRESTED after windows were smashed at JD Vance’s Ohio home Thankfully, the family was NOT there. 🙏🏻 The left is freaking evil. They won’t stop, ever.

pic.twitter.com/8vVRWEelqc — Eric Daugherty (@EricLDaugh) January 5, 2026

A Daily Mail információi szerint az incidens idején JD Vance és családja nem tartózkodott az ohiói ingatlanban.

A cincinnati ház a Vance család elsődleges lakóhelye Washingtonon kívül,

az alelnök hivatalos fővárosi rezidenciája mellett, amely a Naval Observatory területén található.

Kiemelt kép: J. D. Vance amerikai alelnök beszél a Konzervatív Politikai Akció Konferencián (CPAC) a Maryland állambeli National Harborban 2025. február 20-án. A konferenciát évenként megrendezi az Amerikai Konzervatív Unió befolyásos republikánus, konzervatív politikusok és értelmiségiek részvételével.MTI/EPA pool/Will Oliver