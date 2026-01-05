Kuba a bukás előtt áll – kemény szavakkal figyelmeztette a kommunista diktatúrát Donald Trump

Kevesebb mint 48 órával azután, hogy az amerikai különleges egységek Caracasban letartóztatták, majd az Egyesült Államokba szállították Nicolas Maduró venezuelai elnököt és feleségét, Cilia Florest fogalmazott meg fenyegető hangvételű üzenetet a kubai kommunista vezetésnek, valamint Kolumbia baloldali elnökének az Air Force One elnöki repülőgép fedélzetén Donald Trump amerikai elnök vasárnap, erről ír a Politico.
Kapcsolódó tartalom
A portál szerint az elnök újságírói kérdésekre reagálva ugyan nem tette egyértelművé, miszerint lehetségesnek tartja egy, a venezuelai célzott beavatkozáshoz fogható hadmozdulat végrehajtását a szigetországban, azonban kifejtette: szerinte „Kuba csak Venezuela miatt élhet túl”, utalva ezzel arra, hogy Kuba első számú gazdasági támogatója a caracasi kommunista rezsim volt.
„Kuba úgy tűnik, készen áll a bukásra”
– jelentette ki Donald Trump, aki megkérdőjelezte annak a lehetőségét, miszerint vajon „kitartanak-e majd”. Kubával ellentétben élesebb hangnemet ütött meg Donald Trump a kolumbiai vezetéssel szemben. Kolumbia is nagyon beteg – mondta, majd azzal folytatta:
„egy beteg ember irányítja, aki szereti a kokaingyártást és annak az Egyesült Államokba való szállítását, de ezt már nem fogja nagyon sokáig csinálni”.
Amikor a jelenlegi venezuelai vezetés összetételéről kérdezték, Donald Trump nyomatékosította korábbi álláspontját:
„Mi irányítunk”.
Egyúttal ismételten leszögezte, Nicolas Maduró elfogása az Egyesült Államokba irányuló kábítószer-kereskedelem felszámolása miatt volt szükségszerű. Donald Trump ezenfelül újfent figyelmeztette az átmeneti venezuelai vezetést az Egyesült Államokkal való együttműködésre – ezzel kapcsolatban Delcy Rodriguez ügyvivő elnök hétfőn adott ki nyilatkozatot, miszerint Caracas készen áll a Washingtonnal való közös munkára –, valamint figyelmeztette őket ennek elmulasztásának következményeire.
Az Air Force One fedélzetén Donald Trump megismételte a Grönland amerikai ellenőrzés alá vonásáról szóló álláspontját, szerinte az Európai Uniónak pedig támogatnia kellene ebben Washingtont.
„A nemzetbiztonsági helyzet miatt van szükségünk Grönlandra (…) Az EU-nak engednie kellene, hogy megszerezzük Grönlandot”
– szögezte le Donald Trump.
Kapcsolódó tartalom
Miért figyel az egész világ Grönlandra?
Grönland tavaly november, vagyis Donald Trump visszatérése óta a világ érdeklődésének homlokterében áll, ami egy magyar kisvároshoz mérhető lakosságú zord jégvilágtól igen nagy teljesítmény. A Fakultáció korábbi adásában éppen ezért Grönland földrajzi és történelmi viszonyait járja körül a hirado.hu történelmi podcastjának műsorvezetője, Nánay Mihály történelemtanár, történész, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem közszolgálati docense, a Rubicon Intézet tudományos főmunkatársa, a Történelemoktatók Szakmai Egyesületének elnöke.
Kiemelt kép: Donald Trump amerikai elnök (Fotó: MTI/AP/Julia Demaree Nikhinson)