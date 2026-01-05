Kiállt a Zelenszkijjel kapcsolatos nyilatkozata mellett a cseh házelnök, miközben az ellenzék már egységbe tömörült miatta

Kiállt újévi beszéde mellett Tomio Okamura, a cseh parlament elnöke, amelyben kritizálta az ukrajnai háború finanszírozását és Brüsszel politikáját. Ezt a CNN Prima News csatornán sugárzott vitában jelentette be.

Okamura újévi beszédében bírálta az Ukrajnának nyújtott fegyversegélyt és az ukrán állam vezetését, ami heves reakciót váltott ki az ellenzék, valamint ukrán politikusok és diplomaták részéről. „Hiszem, hogy köztársaságunk le fog szállni a brüsszeli vonatról, amely az amerikai kormány figyelmeztetése ellenére a harmadik világháború felé tart” – mondta.

Ellenezte Ukrajina EU-tagságát és az adósságának segítését. Élesen kritizálta Volodimir Zelenszkij elnököt és környezetét is, és ezzel kapcsolatban „Zelenszkij junta körüli ukrán tolvajokról” beszélt.

„Csak az ellenzék kritizál, de támogatóim részéről ilyen pozitív reakciót még nem tapasztaltam a közösségi médiában”

– mondta a CNN Prima Newsnak Okamura. Hozzátette: „Kiállok a véleményem mellett. Nem mondtam semmi valótlant”.

Kritizálta az ukrán nagykövetet is, aki szerint nem kellett volna nyilatkoznia a beszédéről.

„Ami az ukrán nagykövetet illeti… Az, amit az ukrán itt a cseh képviselőknek mond, a Bécsi egyezmény megsértése. Itt helyénvaló a nagykövetnek formális figyelmeztetést adni, hogy nem szabad így nyilatkoznia, amit Macinka úr már meg is tett”

– mondta, utalva a cseh külügyminiszter szavaira.

Alena Schillerová cseh pénzügyminiszter bejelentette, hogy Petr Macinka külügyminiszter meghívja a ukrán nagykövetet egy találkozóra, ugyanis meg akarja vele beszélni Okamura újévi beszédére adott negatív reakcióját. Vasyl Zvaryc ugyanis Okamura beszéde után kijelentette, hogy a képviselőház elnöke Ukrajna és az ukrán állam vezetése ellen irányuló szavai méltatlanok és teljesen elfogadhatatlanok – írja a cseh Idnes.

„Én nem használnám azokat a kifejezéseket, amelyeket Okamura úr használt. Ő kétségtelenül a választóihoz szólt” – reagált Alena Schillerová, aki egyetértett Okamurával abban, hogy sok cseh elégedetlen Ukrajna támogatásával. A helyzetért Petr Fiala kormányát okolja.

„Az előző kormány Ukrajna iránti rajongása már-már propagandának számított”

– jegyezte meg, majd hozzátette, hogy az ukrán diplomata részéről nagyobb alázatot várna, tekintve Csehország Ukrajnának nyújtott támogatását.

Leváltást követelő ellenzék

Az ellenzék a képviselőházban Okamura leváltásáról akar szavazni, és felszólította Babis kormányát, hogy távolodjon el Okamura kijelentéseitől. A STAN alelnöke, Pavla Pivonka Vanková kijelentette, hogy mozgalma napirendre tűzi a Tomio Okamura visszahívásáról szóló szavazást a képviselőházban. Okamura ezt követően nem tudott válaszolni arra a kérdésre, hogy folytatni fogja-e a újévi beszédében megfogalmazott retorikát.

Eközben ellenzéki szenátorok közösen felszólították Andrej Babis miniszterelnököt, hogy tegye világossá a képviselőház és Tomio Okamura számára, hogy Ukrajnáról szóló nyilatkozatai ártanak a Csehországban, és nem egyeztethetőek össze a legmagasabb alkotmányos tisztségek felelős ellátásával.

„Elutasítjuk az Ukrajna és demokratikusan megválasztott képviselőinek támogatását ellenző kijelentéseket, az Európai Unióból való kilépésre felszólító kijelentéseket és a Brüsszel által kirobbantott harmadik világháborúval való fenyegetőzést” – írták január 4-i közös nyilatkozatukban, melyet szintén a cseh Idnes közölt.

