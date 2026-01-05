„Keresztet szorított a kezében, és a lángok egyszerűen elkerülték őt” – szemtanú mesélt a svájci tragédia csodájáról

Szemtanú beszámolója szerint a svájci tűzvészben rekedt fiatal, miután a lángok körbezárták, leült egy kereszttel a kezében, és a lángok egyszerűen elkerülték őt.

A svájci síbárban pusztító halálos tűzvészben egy fiatalember csodával határos módon élte túl a tragédiát. Miközben a lángok körülötte mindenfelé szétterjedtek, leült, és egy feszületet tartott a kezében – írja a Daily Mail.

Laetitia Place – aki látta az eseményeket – elmondása szerint a fiatal nem tudott kijutni az épületből, mivel a tűz egyre erősödött, a kijáratok pedig elérhetetlenné váltak. Miután nem maradt menekülési útvonal, a fiatal leült az épületen belül, és a kezében tartotta a feszületet, miközben a tűz tombolt a közelében. A lángok mindenütt körülvették, mégsem érték el azt a helyet, ahol ült. Place a következőképpen emlékezett vissza:

„Egy barátom nem tudott kijutni, leült, és a keresztet szorította a kezében. Túlélte, hála Istennek. Végül sikerült kijutnia: betört egy ablakot, és azon keresztül menekült ki. A tűz egyszerűen elkerülte őt. Nem érintette meg. Csak meg akarom köszönni az Úrnak, hogy megmentett, és arra kérem, mentse meg az eltűnt barátaimat is, mert ez szörnyű. Hiányoznak.”

„Nem akarok több embert elveszíteni, mert már így is elvesztettem barátokat, és még mindig keresünk embereket. Rettenetesen féltem – magamért, a barátaimért, mindenkiért, aki odabent volt. Vannak barátaim a kórházban, barátaim mindenfelé” – tette hozzá.

This young lady says she witnessed a miracle during the the Swiss ski bar tragedy fire: „A friend of mine couldn’t get out, and he just sat down and held his cross in his hand.” „The fire just avoided him. The fire didn’t touch him. The fire was all around him but not on him.” pic.twitter.com/6l8LNv65mX — Father João Silveira (@joaosilveiraaa) January 3, 2026

Mindeközben a svájci rendőrség azonosította mind a negyven áldozatot, akik az újévi tűzben vesztették életüket a Crans Montana síüdülőhelyen található bárban. Az áldozatokon kívül 119 ember sérült meg, legtöbben égési sérüléseket szenvedtek. Közülük hatan olyan súlyos állapotban vannak, hogy az azonosításuk még nem történt meg.

Mint írtuk, újév hajnalán két nő, feltehetőleg pezsgősüvegekre helyezett pirotechnikai eszközökkel boríthatta lángba véletlenül a délnyugat-svájci Crans-Montana síparadicsom Le Constellation nevű bárjának mennyezetét, aminek következtében bekövetkezett a negyven halálos áldozattal járó katasztrófa.

A svájci hatóságok gondatlanságból elkövetett emberölés miatt nyomoznak a szilveszterkor kigyulladt svájci bár két tulajdonosa ellen.

