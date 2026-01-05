Jegyáremelés jön New Yorkban, miközben a polgármester ingyenes buszokat ígért

Néhány nappal beiktatása után kellemetlen helyzetbe került New York új polgármestere, Zohran Mamdani: miközben kampányában az ingyenes és gyors buszközlekedést ígért, a városlakók január elejétől drágábban utazhatnak a buszokon és a metrón.

A Metropolitan Transportation Authority (MTA), vagyis a helyi közlekedési hatóság döntése értelmében január 4-től 10 centtel (nagyjából 33 forint) emelkedik az alaptarifa a metrókon, helyi buszokon és az Access-A-Ride szolgáltatásban (a fogyatékossággal élő személyek által igénybe vehető pótlóbusz) az eddigi 2,90 dollár helyett 3 dollárt kell fizetni egy utazásért – 953 forintnyi összegről 986-ra emelkedik a jegyár. A kedvezményes jegy ára 1,50 dollárra nő – ez 493 forintnak felel meg.

A helyzetet tovább bonyolítja – mint azt a Fox News közölte –, hogy a városi közlekedési rendszer felett nem a polgármesteri hivatal, hanem az MTA rendelkezik, így Mamdani mozgástere korlátozott az ígéretei megvalósításában.

Az MTA emellett jelentős változtatásokat is bevezet a jegyrendszerben. 2026. január 1-jétől már nem lehet metrókártyát (MetroCard) vásárolni vagy feltölteni, az év folyamán pedig teljesen megszűnik annak elfogadása, akárcsak a buszokon a készpénzes fizetés. A közlekedési hatóság ugyanakkor hangsúlyozta: a meglévő kártyákon maradt egyenleg az úgynevezett OMNY kártyára (One Metro New York) átváltható, illetve az utasok leutazhatják a rajtuk lévő összeget. Készpénzzel és érmékkel továbbra is lehet majd OMNY kártyát feltölteni a metróállomások automatáinál és több ezer üzletben.

Az intézkedések várhatóan újabb vitákat gerjesztenek a városban, különösen annak fényében, hogy az új polgármester az alacsonyabb jövedelműek közlekedési terheinek csökkentését ígérte megválasztása során.

Kiemelt kép: A novemberi New York-i polgármesterválasztáson győztes Zohran Mamdani metróval utazik a városházára 2026. január 2-án, egy nappal a hivatali eskütétele után. A demokrata párti színekben indult szocialista polgármester a metropolisz első muszlim vallású vezetője (Fotó: MTI/AP/Eduardo Munoz Alvarez)