Harminckét kubai halt meg Nicolás Maduro védése közben – jelentette be a kubai elnök

Miguel Díaz-Canel kubai államfő vasárnap bejelentette, hogy „32 kubai halt meg, miközben Nicolás Maduro venezuelai elnököt védte az Egyesült Államok Venezuela elleni támadásakor”.

A kubai elnök hétfőtől kétnapos gyászt hirdetett, megjegyezve, hogy az elesett honfitársai becsülettel teljesítették kötelességüket.

A Prensa Latina kubai állami hírügynökség beszámolója szerint a kubai „harcosok” a venezuelai kormány kérésére tartózkodtak az országban, és „küldetésük végrehajtása” során vesztették életüket.

Nicolás Madurót és feleségét egy brooklyni börtönben tartják őrizetben. A kábítószer-bűncselekményekkel és kábítószer-terrorizmussal vádolt venezuelai elnök a várakozások szerint már hétfőn megjelenik a bíróság előtt.

Kiemelt kép: Miguel Díaz-Canel kubai elnök egy havannai imperialistaellenes nagygyűlésen beszél 2026. jasnuár 3-án, miután az éjjel amerikai katonák egy Venezuela elleni hadműveletben a fővárosban, Caracasban elfogták Nicolás Maduro venezuelai elnököt és a feleségét, majd az Egyesült Államokba szállították őket (Fotó: MTI/EPA/EFE/Ernesto Mastrascusa)