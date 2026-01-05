Éjjel rakétákkal és drónokkal támadta Ukrajnát az orosz hadsereg az ukrán jelentések szerint

Az orosz hadsereg 9 ballisztikus és irányított légvédelmi rakétával, valamint 165 drónnal mért csapást ukrajnai célpontokra hétfőre virradóra, a támadóeszközök csaknem negyede célba talált, a támadásnak halálos áldozatai és sebesültjei is vannak – jelentették katonai és helyhatósági forrásokra hivatkozva ukrán hírügynökségek és hírportálok.

A légvédelem 137 drónt lelőtt, illetve rádióelektronikai eszközök bevetésével az eredeti pályájukról eltérített, 10 helyszínen az összes rakéta és 26 drón célba talált, további 9 esetben pedig a lezuhanó roncsok okoztak károkat – jelentette hétfőn a légierő parancsnokságának Telegram-csatornája. A hivatalos közlemény kiadásának időpontjában még tartott a támadás, néhány drón az Ukrajna által ellenőrzött légtérben tartózkodott.

Az éjszakai légitámadás következtében Kijev Obolonyszkij kerületében egy ember meghalt, négyen pedig megsebesültek, egy kórházépületet ért találat következtében

– jelentette Vitalij Klicsko polgármester és a katasztrófavédelem Telegramon közzétett jelentéseit idézve az Unian hírügynökség. A mentőcsapatok 25 beteget és egészségügyi dolgozót evakuáltak.

Az orosz hadsereg nagyszabású éjszakai légitámadása következtében Kijev térségében egy ember meghalt, többen pedig megsebesültek, komoly károk keletkeztek a civil infrastruktúrában, Szlavutics városát pedig elvágták az áramszolgáltatástól, a víz- és hőellátást generátorok segítségével biztosítják – idézte Mikola Kalasnyik katonai kormányzó Telegramon közzétett bejegyzését az Interfax-Ukrajina hírügynökség. A megyevezető tájékoztatása a Fasztyivi járásban egy többszintes lakóépület, több családi ház, ipari és raktárépület is megrongálódott.

Az orosz csapatok ballisztikus rakétákkal és drónokkal támadtak hétfőre virradóra egy iparvállalatot Csernyihivben – közölte az észak-ukrajnai város megbízott polgármestere, Olekszandr Lomako Telegram-bejegyzése nyomán az Interfax-Ukrajina hírügynökség. A támadás nem követelt áldozatokat és sebesültek sincsenek, azonban egy családi házat találat ért, további 15-ben pedig károk keletkeztek – fűzte hozzá a városvezető.

A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: MTI/EPA/Szergej Kozlov)