Együttműködést ajánlott az ügyvivő venezuelai elnök az Egyesült Államoknak

Együttműködést ajánlott az Egyesült Államokkal az ügyvivő venezuelai elnök – írja a Reuters. Delcy Rodriguez alelnök azt követően vette át az elnöki feladatok ellátását, hogy szombaton Donald Trump elnök parancsára az amerikai különleges erők elfogták és az Egyesült Államokba szállították Nicolas Maduro venezuelai elnököt, akit terrorizmus és kábítószer-kereskedelem támogatásának vádjával állítanak törvényszék elé New York-ban.

A hírügynökség idézi az ügyvivő elnök közösségi médiában megjelentetett közleményét, amelyben Delcy Rodriguez kijelentette: Venezuela „arra törekszik, hogy külső fenyegetések nélkül éljen”, és prioritásként szeretné kiegyensúlyozott és tiszteletteljes kapcsolatok felé haladni az Egyesült Államokkal. „Kiemelten előtérbe helyezzük az Egyesült Államok és Venezuela, valamint Venezuela és más régióbeli országok közötti kiegyensúlyozott és tiszteletteljes nemzetközi kapcsolatok felé való elmozdulást, amelyek szuverén egyenlőségen és nem beavatkozáson alapulnak” – mondta, valamint hozzáfűzte:

„Meghívjuk az amerikai kormányt, hogy működjön együtt velünk egy közös fejlesztésre irányuló együttműködési programon, amely a nemzetközi jog keretein belül irányul, hogy erősítse a tartós közösségi együttélést”

– közölte Delcy Rodriguez.

Előző nap, vasárnap az AVN venezuelai állami hírügynökség pedig még arról számolt be, hogy Delcy Rodriguez magas szintű bizottságot hozott létre Nicolas Maduro elnök és Cilia Flores, venezuelai First Lady szabadon bocsátására, a testület megalakulását Freddy Nanez kommunikációért, kultúráért és turizmusért felelős miniszter jelentette be. A testületben Nunez mellett a venezuelai törvényhozás elnöke, Jorge Rordíguez Gómez, valamint Yvan Gil külügyminiszter is részt vesznek.

2026. január 3-án, szombaton Donald Trump amerikai elnök parancsára az Egyesült Államok különleges egységei a kábítószerellenes és a szövetségi nyomozó ügynökség (FBI) munkatársaival együttműködésben elfogták Nicolás Maduro venezuelai elnököt és feleségét Caracasban, akiket ezt követően repülőgéppel az Egyesült Államokba szállítottak. Washington többek között narkoterrorizmussal vádolja az elfogott elnököt, aki a világ egyik legnagyobb kábítószer-kereskedő hálózatát irányíthatta. Maduro ellen már 2020-ban vádat emeltek New Yorkban, de az igazságügyi miniszter közlése szerint a vádemelés immár Maduro feleségére is kiterjed, ami újdonságnak számít. Pamela Bondi közvetlenül a hadművelet végrehajtása után azt nyilatkozta:

Madurót kábítószer-kereskedelemmel kapcsolatos összeesküvéssel, kokain Egyesült Államokba történő behozatalára irányuló összeesküvéssel, valamint gépfegyverek és robbanóeszközök birtoklásával és erre irányuló összeesküvéssel vádolják.

Elmondása szerint az amerikai Kábítószer-ellenes Hivatal (DEA) eddig már mintegy 30 tonna, Maduróhoz és társaihoz köthető kokaint foglalt le hozzátéve, hogy a kábítószerek a mexikói és venezuelai székhelyű kartellek elsődleges bevételi forrását jelentik. Megjegyezte, hogy a kokaint gyakran fentanillal keverik, és ez a szer több ezer amerikai emberéletet követel. Megjegyezte, hogy

Donald Trump a floridai rezidenciáján tartott szombati sajtóértekezletén közölte, hogy a „megfelelő átmenet” érdekében az Egyesült Államok veszi át ideigelenesen Venezuela irányítását. „Olyan akció volt, amit a második világháború óta nem láthattunk.”

„Katonailag megerősített bázisok ellen léptünk fel, ez az egyik leghatékonyabb, legerőteljesebb bemutatása volt az amerikai katonai erőnek a történelmünkben”

– hangsúlyozta Donald Trump, aki ekkor még arról is beszélt: amennyiben a venezuelai vezetés nem működik együtt Washingtonnal, az Egyesült Államok egy átfogó támadásra is készen áll.

A Venezuelában végrehajtott szombati amerikai katonai hadművelet szóba került Orbán Viktor hétfői nemzetközi sajtótájékoztatóján is, amelyen a miniszterelnök újságírói kérdésre kifejtette: a kialakult helyzet nyomán komoly esély van arra, hogy kedvezőbb lesz a világpiaci energiahelyzet.

„Mi úgy számolunk, hogy az amerikaiaknak olcsóbb energia kell ahhoz a gazdasági programhoz, amit az elnök meghirdetett, és ez Magyarország számára jó hír”

– fogalmazott Orbán Viktor.

Kiemelt kép: Delcy Rodriguez venezuelai alelnök és ügyvezető elnök egy 2025-ös felvételen (Fotó: AFP/Juan Barreto)