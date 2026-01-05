Egymilliárd forintért adtak el egy halat egy japán árverésen

A magas ár több tényezőre vezethető vissza: egyrészt a hal rendkívül nagy, 243 kilogrammos súlya, másrészt a kékúszójú tonhal a világ egyik legértékesebb hala. Bár a tonhal korábban a szegények étele volt, és a japánok sem különösebben kedvelték, az 1970-es évektől kezdve a hal megítélése megváltozott. Azóta többször is új rekordot állítottak fel az árveréseken.
-
-
Tokió, 2026. január 05.
Kimura Kijosi, a Sushi Zanmai étteremlánc tulajdonosa egy 243 kilogrammos kékuszonyú tonhal felvágására készül a tokiói Cukidzsi negyedben lévõ éttermében 2026. január 5-én. Kimura rekordáron, 510,3 millió jenért (kb. 1,068 milliárd forintért) vásárolta a halat a tokiói Tojoszu nagybani halpiac ez évi elsõ árverésén.
MTI/EPA/Franck Robichon
-
-
Tokió, 2026. január 05.
A Sushi Zanmai étteremlánc dolgozói egy 243 kilogrammos kékuszonyú tonhalat darabolnak fel a lánc tokiói Cukidzsi negyedben lévõ éttermében 2026. január 5-én. A halóriást rekordáron, 510,3 millió jenért (kb. 1,068 milliárd forintért) vásárolta meg az étteremlánc tulajdonosa a tokiói Tojoszu nagybani halpiac ez évi elsõ árverésén.
MTI/EPA/Franck Robichon
-
-
Tokió, 2026. január 05.
Kimura Kijosi, a Sushi Zanmai étteremlánc tulajdonosa egy 243 kilogrammos kékuszonyú tonhal felvágására készül a tokiói Cukidzsi negyedben lévõ éttermében 2026. január 5-én. Kimura rekordáron, 510,3 millió jenért (kb. 1,068 milliárd forintért) vásárolta a halat a tokiói Tojoszu nagybani halpiac ez évi elsõ árverésén.
MTI/EPA/Franck Robichon
-
-
Tokió, 2026. január 05.
A Sushi Zanmai étteremlánc tokiói Cukidzsi negyedben lévõ éttermének kirakatában bemutatott 243 kilogrammos kékuszonyú tonhalat fényképez egy járókelõ 2026. január 5-én. A halóriást rekordáron, 510,3 millió jenért (kb. 1,068 milliárd forintért) vásárolta meg az étteremlánc tulajdonosa a tokiói Tojoszu nagybani halpiac ez évi elsõ árverésén.
MTI/EPA/Franck Robichon
-
-
Tokió, 2026. január 05.
Kimura Kijosi, a Sushi Zanmai étteremlánc tulajdonosa (b) egy 243 kilogrammos kékuszonyú tonhal egy darabját mutatja a tokiói Cukidzsi negyedben lévõ éttermében 2026. január 5-én. Kimura rekordáron, 510,3 millió jenért (kb. 1,068 milliárd forintért) vásárolta a halat a tokiói Tojoszu nagybani halpiac ez évi elsõ árverésén.
MTI/EPA/Franck Robichon
-
-
Tokió, 2026. január 05.
A Sushi Zanmai étteremlánc dolgozója egy 243 kilogrammos kékuszonyú tonhal levágott fejét mutatja a lánc tokiói Cukidzsi negyedben lévõ éttermében 2026. január 5-én. A halóriást rekordáron, 510,3 millió jenért (kb. 1,068 milliárd forintért) vásárolta meg az étteremlánc tulajdonosa a tokiói Tojoszu nagybani halpiac ez évi elsõ árverésén.
MTI/EPA/Franck Robichon
-
-
Tokió, 2026. január 05.
Kimura Kijosi, a Sushi Zanmai étteremlánc tulajdonosa egy 243 kilogrammos kékuszonyú tonhal húsát mutatja a tokiói Cukidzsi negyedben lévõ éttermében 2026. január 5-én. Kimura rekordáron, 510,3 millió jenért (kb. 1,068 milliárd forintért) vásárolta a halat a tokiói Tojoszu nagybani halpiac ez évi elsõ árverésén.
MTI/EPA/Franck Robichon
-
-
Tokió, 2025. január 5.
Éttermi dolgozók készülnek felvágni a 207 millió japán jenért (531 millió forintért) vásárolt, 276 kilogrammos kékuszonyú tonhalat a tokiói Tojoszu halpiac ez évi elsõ tonhalárverésén 2025. január 5-én.
MTI/EPA/Franck Robichon
-
-
Tokió, 2025. január 5.
A 207 millió japán jenért (531 millió forintért) vásárolt, 276 kilogrammos kékuszonyú tonhalból levágott szelet a tokiói Tojoszu halpiac ez évi elsõ tonhalárverésén 2025. január 5-én.
MTI/EPA/Franck Robichon
A mostani ár túlszárnyalta a 2019-es korábbi csúcsot, amikor egy 278 kilós tonhalért 333,6 millió jent fizettek, a Sushizanmai-t üzemeltető cég licitje révén. Tavaly januárban egy 207 millió jenes, akkor körülbelül 530 millió forintos vásárlás számított a második legmagasabb összegnek a tokiói piacon.
A nyertes ajánlatot a népszerű ezúttal is a Sushizanmai sushizó-láncot üzemeltető cég tette, amely tervei szerint a halat felszeleteli, majd éttermeiben szétosztja szerte Japánban.
Kiemelt kép: Kimura Kijosi, a Sushi Zanmai étteremlánc tulajdonosa egy 243 kilogrammos kékuszonyú tonhalat mutat a tokiói Cukidzsi negyedben lévõ éttermében 2026. január 5-én (Fotó: MTI/EPA/Franck Robichon)
Array
(
[replacement] =>
[shortcode] =>
-
-
Tokió, 2026. január 05.
A Sushi Zanmai étteremlánc dolgozói egy 243 kilogrammos kékuszonyú tonhalat darabolnak fel a lánc tokiói Cukidzsi negyedben lévõ éttermében 2026. január 5-én. A halóriást rekordáron, 510,3 millió jenért (kb. 1,068 milliárd forintért) vásárolta meg az étteremlánc tulajdonosa a tokiói Tojoszu nagybani halpiac ez évi elsõ árverésén.
MTI/EPA/Franck Robichon
-
-
Tokió, 2026. január 05.
Kimura Kijosi, a Sushi Zanmai étteremlánc tulajdonosa egy 243 kilogrammos kékuszonyú tonhal felvágására készül a tokiói Cukidzsi negyedben lévõ éttermében 2026. január 5-én. Kimura rekordáron, 510,3 millió jenért (kb. 1,068 milliárd forintért) vásárolta a halat a tokiói Tojoszu nagybani halpiac ez évi elsõ árverésén.
MTI/EPA/Franck Robichon
-
-
Tokió, 2026. január 05.
A Sushi Zanmai étteremlánc tokiói Cukidzsi negyedben lévõ éttermének kirakatában bemutatott 243 kilogrammos kékuszonyú tonhalat fényképez egy járókelõ 2026. január 5-én. A halóriást rekordáron, 510,3 millió jenért (kb. 1,068 milliárd forintért) vásárolta meg az étteremlánc tulajdonosa a tokiói Tojoszu nagybani halpiac ez évi elsõ árverésén.
MTI/EPA/Franck Robichon
-
-
Tokió, 2026. január 05.
Kimura Kijosi, a Sushi Zanmai étteremlánc tulajdonosa (b) egy 243 kilogrammos kékuszonyú tonhal egy darabját mutatja a tokiói Cukidzsi negyedben lévõ éttermében 2026. január 5-én. Kimura rekordáron, 510,3 millió jenért (kb. 1,068 milliárd forintért) vásárolta a halat a tokiói Tojoszu nagybani halpiac ez évi elsõ árverésén.
MTI/EPA/Franck Robichon
-
-
Tokió, 2026. január 05.
A Sushi Zanmai étteremlánc dolgozója egy 243 kilogrammos kékuszonyú tonhal levágott fejét mutatja a lánc tokiói Cukidzsi negyedben lévõ éttermében 2026. január 5-én. A halóriást rekordáron, 510,3 millió jenért (kb. 1,068 milliárd forintért) vásárolta meg az étteremlánc tulajdonosa a tokiói Tojoszu nagybani halpiac ez évi elsõ árverésén.
MTI/EPA/Franck Robichon
-
-
Tokió, 2026. január 05.
Kimura Kijosi, a Sushi Zanmai étteremlánc tulajdonosa egy 243 kilogrammos kékuszonyú tonhal húsát mutatja a tokiói Cukidzsi negyedben lévõ éttermében 2026. január 5-én. Kimura rekordáron, 510,3 millió jenért (kb. 1,068 milliárd forintért) vásárolta a halat a tokiói Tojoszu nagybani halpiac ez évi elsõ árverésén.
MTI/EPA/Franck Robichon
-
-
Tokió, 2025. január 5.
Éttermi dolgozók készülnek felvágni a 207 millió japán jenért (531 millió forintért) vásárolt, 276 kilogrammos kékuszonyú tonhalat a tokiói Tojoszu halpiac ez évi elsõ tonhalárverésén 2025. január 5-én.
MTI/EPA/Franck Robichon
-
-
Tokió, 2025. január 5.
A 207 millió japán jenért (531 millió forintért) vásárolt, 276 kilogrammos kékuszonyú tonhalból levágott szelet a tokiói Tojoszu halpiac ez évi elsõ tonhalárverésén 2025. január 5-én.
MTI/EPA/Franck Robichon
[title] => Tokió, 2026. január 05.
Kimura Kijosi, a Sushi Zanmai étteremlánc tulajdonosa egy 243 kilogrammos kékuszonyú tonhal felvágására készül a tokiói Cukidzsi negyedben lévõ éttermében 2026. január 5-én. Kimura rekordáron, 510,3 millió jenért (kb. 1,068 milliárd forintért) vásárolta a halat a tokiói Tojoszu nagybani halpiac ez évi elsõ árverésén.
MTI/EPA/Franck Robichon
[image] => //cdn.cms.mtv.hu/wp-content/uploads/sites/7/2026/01/K_EPA20260105103-1024x692.jpg
[alignment] => aligncenter
)
-
-
Tokió, 2026. január 05.
A Sushi Zanmai étteremlánc dolgozói egy 243 kilogrammos kékuszonyú tonhalat darabolnak fel a lánc tokiói Cukidzsi negyedben lévõ éttermében 2026. január 5-én. A halóriást rekordáron, 510,3 millió jenért (kb. 1,068 milliárd forintért) vásárolta meg az étteremlánc tulajdonosa a tokiói Tojoszu nagybani halpiac ez évi elsõ árverésén.
MTI/EPA/Franck Robichon
-
-
Tokió, 2026. január 05.
Kimura Kijosi, a Sushi Zanmai étteremlánc tulajdonosa egy 243 kilogrammos kékuszonyú tonhal felvágására készül a tokiói Cukidzsi negyedben lévõ éttermében 2026. január 5-én. Kimura rekordáron, 510,3 millió jenért (kb. 1,068 milliárd forintért) vásárolta a halat a tokiói Tojoszu nagybani halpiac ez évi elsõ árverésén.
MTI/EPA/Franck Robichon
-
-
Tokió, 2026. január 05.
A Sushi Zanmai étteremlánc tokiói Cukidzsi negyedben lévõ éttermének kirakatában bemutatott 243 kilogrammos kékuszonyú tonhalat fényképez egy járókelõ 2026. január 5-én. A halóriást rekordáron, 510,3 millió jenért (kb. 1,068 milliárd forintért) vásárolta meg az étteremlánc tulajdonosa a tokiói Tojoszu nagybani halpiac ez évi elsõ árverésén.
MTI/EPA/Franck Robichon
-
-
Tokió, 2026. január 05.
Kimura Kijosi, a Sushi Zanmai étteremlánc tulajdonosa (b) egy 243 kilogrammos kékuszonyú tonhal egy darabját mutatja a tokiói Cukidzsi negyedben lévõ éttermében 2026. január 5-én. Kimura rekordáron, 510,3 millió jenért (kb. 1,068 milliárd forintért) vásárolta a halat a tokiói Tojoszu nagybani halpiac ez évi elsõ árverésén.
MTI/EPA/Franck Robichon
-
-
Tokió, 2026. január 05.
A Sushi Zanmai étteremlánc dolgozója egy 243 kilogrammos kékuszonyú tonhal levágott fejét mutatja a lánc tokiói Cukidzsi negyedben lévõ éttermében 2026. január 5-én. A halóriást rekordáron, 510,3 millió jenért (kb. 1,068 milliárd forintért) vásárolta meg az étteremlánc tulajdonosa a tokiói Tojoszu nagybani halpiac ez évi elsõ árverésén.
MTI/EPA/Franck Robichon
-
-
Tokió, 2026. január 05.
Kimura Kijosi, a Sushi Zanmai étteremlánc tulajdonosa egy 243 kilogrammos kékuszonyú tonhal húsát mutatja a tokiói Cukidzsi negyedben lévõ éttermében 2026. január 5-én. Kimura rekordáron, 510,3 millió jenért (kb. 1,068 milliárd forintért) vásárolta a halat a tokiói Tojoszu nagybani halpiac ez évi elsõ árverésén.
MTI/EPA/Franck Robichon
-
-
Tokió, 2025. január 5.
Éttermi dolgozók készülnek felvágni a 207 millió japán jenért (531 millió forintért) vásárolt, 276 kilogrammos kékuszonyú tonhalat a tokiói Tojoszu halpiac ez évi elsõ tonhalárverésén 2025. január 5-én.
MTI/EPA/Franck Robichon
-
-
Tokió, 2025. január 5.
A 207 millió japán jenért (531 millió forintért) vásárolt, 276 kilogrammos kékuszonyú tonhalból levágott szelet a tokiói Tojoszu halpiac ez évi elsõ tonhalárverésén 2025. január 5-én.
MTI/EPA/Franck Robichon