Műsorújság
HU
EN
RO
#budapesti békecsúcs #Jónak lenni jó! 2025 #Harcosok klubja #orosz–ukrán háború

Egymilliárd forintért adtak el egy halat egy japán árverésen

lead_image
Szerző: hirado.hu
2026.01.05. 10:43

Főoldal / Külföld

| Szerző: hirado.hu
Egy kékúszójú tonhal 510 millió jent, azaz átszámítva mintegy 1,05 milliárd forintot ért a tokiói Toyosu halpiac árverésén, amivel új rekord született a híres árverés történetében – számolt be a Reuters.

A magas ár több tényezőre vezethető vissza: egyrészt a hal rendkívül nagy, 243 kilogrammos súlya, másrészt a kékúszójú tonhal a világ egyik legértékesebb hala. Bár a tonhal korábban a szegények étele volt, és a japánok sem különösebben kedvelték, az 1970-es évektől kezdve a hal megítélése megváltozott. Azóta többször is új rekordot állítottak fel az árveréseken.

A mostani ár túlszárnyalta a 2019-es korábbi csúcsot, amikor egy 278 kilós tonhalért 333,6 millió jent fizettek, a Sushizanmai-t üzemeltető cég licitje révén. Tavaly januárban egy 207 millió jenes, akkor körülbelül 530 millió forintos vásárlás számított a második legmagasabb összegnek a tokiói piacon.

A nyertes ajánlatot a népszerű ezúttal is a Sushizanmai sushizó-láncot üzemeltető cég tette, amely tervei szerint a halat felszeleteli, majd éttermeiben szétosztja szerte Japánban.

Kapcsolódó tartalom

Kiemelt kép: Kimura Kijosi, a Sushi Zanmai étteremlánc tulajdonosa egy 243 kilogrammos kékuszonyú tonhalat mutat a tokiói Cukidzsi negyedben lévõ éttermében 2026. január 5-én (Fotó: MTI/EPA/Franck Robichon)

 

Array
(
    [replacement] => 
		
		

    [shortcode] => 
		
		

    [title] => Tokió, 2026. január 05.
Kimura Kijosi, a Sushi Zanmai étteremlánc tulajdonosa egy 243 kilogrammos kékuszonyú tonhal felvágására készül a tokiói Cukidzsi negyedben lévõ éttermében 2026. január 5-én. Kimura rekordáron, 510,3 millió jenért (kb. 1,068 milliárd forintért) vásárolta a halat a tokiói Tojoszu nagybani halpiac ez évi elsõ árverésén.
MTI/EPA/Franck Robichon
    [image] => //cdn.cms.mtv.hu/wp-content/uploads/sites/7/2026/01/K_EPA20260105103-1024x692.jpg
    [alignment] => aligncenter
)
árveréshorgászat Japán

Ajánljuk még

 