Donald Trump nem hiszi, hogy Ukrajna Putyin egyik rezidenciáját támadta

Donald Trump amerikai elnök vasárnap az elnöki különgép fedélzetén újságírók előtt kijelentette: nem hiszi, hogy Ukrajna dróncsapással Vlagyimir Putyin orosz elnök egyik rezidenciáját vette célba a közelmúltban.

„Nem hiszem, hogy ez a csapás megtörtént. Valami történt a közelben, de ennek semmi köze ehhez” – mondta az elnök a repülőn.

Oroszország korábban egy ukrán drón adatai alapján következtetett arra, hogy Kijev december 29-én támadást tervezett Putyin egyik rezidenciája ellen. Ukrajna ezt tagadta, és úgy vélte, hogy Moszkva a hamis állításokkal akarja igazolni a kijevi kormányépületek elleni támadásait.

Donald Trump korábban, a Vlagyimir Putyinnal folytatott beszélgetése után, bírálta Ukrajnát az állítólagos támadás miatt. Az amerikai Központi Hírszerző Ügynökség (CIA) ugyanakkor közben a hírszerzési eredmények alapján a múlt héten úgy értékelte, hogy Ukrajna nem Putyint vagy egyik rezidenciáját vette célba. Amerikai sajtóhírek szerint Trumpot szerdán John Ratcliffe, a CIA igazgatója tájékoztatta erről.

Mint arról korábban beszámoltunk, az orosz védelmi minisztérium videót hozott nyilvánosságra az ukrán fegyveres erők által bevetett csapásmérő drónról, amelyet az orosz elnöki rezidencia elleni támadás során lőttek le a Novgorodi területen. A felvételeken egy hóban fekvő, nagyrészt egyben maradt pilóta nélküli repülőeszköz látható.

A tárca közlése szerint a légvédelem lövedéke a drón farokrészét találta el, így a nagy robbanó erejű, hat kilogrammos robbanófej nem lépett működésbe. Az eszközt az ukrán fél által használt Chaklun-V típusú drón módosított változataként azonosították.

Az anyagban egy térkép is szerepel, amely a drónok feltételezett repülési útvonalát mutatja. A légvédelmi személyzet tájékoztatása szerint a támadás első hulláma déli irányból érkezett. A felvételen megszólaló katona ritka esetnek nevezte, hogy a robbanófej nem robbant fel.

Kiemelt kép: Donald Trump amerikai elnök (Fotó: MTI/EPA/Abacapress pool/Yuri Gripas)