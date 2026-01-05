Dmitrij Medvegyev felvetette Friedrich Merz elrablását, a német kormány tiltakozik

A helyettes német kormányszóvivő visszautasította hétfőn Dmitrij Medvegyev, az orosz biztonsági tanács alelnökének azon vasárnapi kijelentését, mely szerint Friedrich Merz német kancellárt is elrabolhatnák egy, a venezuelai elnök elfogásához hasonló katonai művelet során.

Sebastian Hille Berlinben kijelentette, hogy a német kormány „a lehető leghatározottabban elítéli az ilyen fenyegetéseket”. Hozzátette, hogy nem látják szükségesnek a kancellár biztonságát védő intézkedések fokozását, mivel a kormányfő biztonságáért felelős szakemberek „a világ legjobbjai közé tartoznak”.

Dmitrij Medvegyev a TASZSZ orosz hírügynökségnek adott vasárnapi interjújában azt mondta: a caracasi események után „mindenki számára világos, hogy egyetlen olyan ország sem érezheti magát biztonságban, amely valamilyen formában nem tetszik az Egyesült Államoknak”. Közéjük sorolta a Grönland felett ellenőrzést gyakorló Dániát is, és nem zárta ki azt a szerinte „lehetséges” forgatókönyvet sem, hogy a „neonáci” német kancellárt, Fridrich Merzet is el lehetne így rabolni. Hozzátette, hogy

„Németországban is lennének okok egy Merz elleni vádemelésére, mert a német polgárok szükségtelenül szenvednek, tehát ez nem okozna veszteséget”.

Medvegyev emellett az interjúban azt is kijelentette, hogy szerinte nem felelnek meg a valóságnak a Trump-adminisztráció azon állításai, melyek szerint Nicolás Maduro venezuelai elnök hatalomgyakorlása illegitim volt.

Nicolas Maduro venezuelai elnököt és feleségét helyi idő szerint szombat hajnalban vették őrizetbe egy amerikai hadműveletben, jelenleg egy New York-i börtönben őrzik. A dél-amerikai ország államfőjét az Egyesült Államok azzal vádolja, hogy kábítószerrel kapcsolatos bűncselekmények elkövetésében vett részt.

Kiemelt kép: Dmitrij Medvegyev, az Orosz Biztonsági Tanács helyettes vezetője (Fotó: MTI/EPA/Szputnyik/Kreml/Pool/Alekszej Majsev)