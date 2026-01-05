Bóka János szerint az EU külügyi főképviselőjének nyilatkozata jól mutatja, súlyos válságban van az unió közös külpolitikája

Kaja Kallasnak, az Európai Unió kül- és biztonságpolitikai főképviselőjének vasárnapi nyilatkozata a venezuelai helyzetről jól mutatja, milyen súlyos válságban van az EU közös külpolitikája – közölte az európai uniós ügyekért felelős miniszter hétfőn a Facebook-oldalán.

Bóka János azt írta, hogy az EU-nak bizonyos vágyak megfogalmazásán túlmenően nincsen mondanivalója a venezuelai helyzetről és a térségről, a nagyhatalmi politizálás új korszakában képtelen megfogalmazni érdekeit a régióban.

Hozzátette, hogy

az EU eszközök híján eddig sem tudott érdemi szereplővé válni, és ebben változás aligha várható.

A tárcavezető Kaja Kallas nyilatkozatát a gyengeség jeleként értékelte, valamint a nemzetközi kapcsolatok átalakulásának teljes félreértéseként. Ha az EU valódi globális szereplő kíván lenni, kezdhetné azzal, hogy hasonló nyilatkozatokat a jövőben nem ad ki – közölte.

„Magyarország kormánya teszi a dolgát: mindent megtesz a Venezuelában tartózkodó magyar állampolgárok biztonsága, illetve a magyar energiaellátás biztosítása érdekében, és szoros figyelemmel követi az eseményeket” – fogalmazott Bóka János.

Kiemelt kép: Bóka János európai uniós ügyekért felelős miniszter és Benjamin Haddad, Franciaország európai ügyekért felelős minisztere az Európai Unió Általános Ügyek Tanácsának ülésén Brüsszelben 2025. december 16-án (Fotó: MTI/EPA/Olivier Hoslet)