Azonosították a svájci tűzeset mind a 40 halálos áldozatát

Az áldozatok 14 és 39 év közöttiek, közülük 15-en még nem töltötték be a 18. életévüket.

A legfiatalabbak egy 14 éves svájci lány és egy 14 éves francia fiú voltak. A csoport tagjai között svájci, olasz, román, török, portugál, francia és belga állampolgárok, valamint egy brit–francia–izraeli hármas állampolgár is szerepelt.

Az áldozatokon kívül 119 ember sérült meg, legtöbben égési sérüléseket szenvedtek. Közülük hatan olyan súlyos állapotban vannak, hogy az azonosításuk még nem történt meg.

Mint írtuk, újév hajnalán két nő feltehetőleg pezsgősüvegekre helyezett pirotechnikai eszközökkel boríthatta lángba véletlenül a délnyugat-svájci Crans-Montana síparadicsom Le Constellation nevű bárjának mennyezetét, aminek következtében bekövetkezett a negyven halálos áldozattal járó katasztrófa.

A svájci hatóságok gondatlanságból elkövetett emberölés miatt nyomoznak a szilveszterkor kigyulladt svájci bár két tulajdonosa ellen.

Kiemelt kép: Az áldozatok előtt róják le kegyeletüket helybeli tűzoltók a tűzvészben leégett crans-montanai Le Constellation bár közelében 2026. január 4-én (Fotó: MTI/EPA/Keystone/Jean-Christophe Bott)