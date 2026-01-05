A dán miniszterelnök szerint Donald Trump komolyan gondolja Grönland megszerzését

„Sajnos úgy gondolom, hogy komolyan kell venni az amerikai elnököt, amikor azt mondja, hogy meg akarja szerezni Grönlandot” – mondta Frederiksen a közszolgálati DR televízióban.
„Nagyon világosan kifejtettem, hogy mi a Dán Királyság álláspontja, és Grönland is többször kijelentette, hogy nem kíván az Egyesült Államok része lenni”
– tette hozzá Frederiksen, majd hangsúlyozta: „Ha az Egyesült Államok megtámad egy másik NATO-tagállamot, az a vég.”
Donald Trump szerint Dánia képtelen megvédeni Grönlandot
Az amerikai fegyveres erők szombaton katonai műveletet hajtottak végre Venezuelában, amely során Nicolás Madurót elnököt és feleségét az Egyesült Államokba szállították kábítószer-kereskedelem vádjával. Nem sokkal ezután Trump megismételte azt a korábban is többször hangoztatott álláspontját, hogy az Egyesült Államoknak nemzetbiztonsági okokból szüksége van a Dániához tartozó, de széles körű önkormányzati jogokkal felruházott Grönlandra.
Az elnök az Air Force One fedélzetén újságíróknak nyilatkozva azt mondta, hogy Grönlandot orosz és kínai hajók veszik körül, majd hozzátette:
„Dánia nem lesz képes megtenni (megvédeni), ezt biztosan mondhatom.”
Kiemelt kép: Donald Trump amerikai elnök (Fotó: MTI/EPA/Jim Lo Scalzo)