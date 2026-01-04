Műsorújság
#budapesti békecsúcs #Jónak lenni jó! 2025 #Harcosok klubja #orosz–ukrán háború

Zelenszkij a saját távozását készítheti elő a most zajló személycserékkel - írja a Washington Post

Szerző: hirado.hu
2026.01.04. 11:37

Főoldal / Külföld

| Szerző: hirado.hu

Az amerikai Washington Post értesülései szerint Volodimir Zelenszkij ukrán elnök egy lehetséges hatalmi forgatókönyvön dolgozik, amelynek központi alakja Kirilo Budanov lehet, aki az Elnöki Hivatal élére kerülve akár Zelenszkij politikai utódjává is válhat.

A Washington Post arról ír, hogy Volodimir Zelenszkij elnök „Utód” (Operation Successor) néven indíthatott el egy politikai műveletet. Ennek részeként Kirilo Budanov, a Fő Hírszerzési Igazgatóság eddigi vezetője kerülhet az Ukrán Elnöki Hivatal élére.

Az amerikai lap szerint Budanov szerepe az új pozícióban az alelnöki tisztséghez lenne hasonlítható.

Kapcsolódó tartalom

Egy ukrán tisztviselő úgy nyilatkozott a Washington Postnak, hogy Zelenszkij „egy újabb erős embert talált Jermak stílusában”. Ugyanakkor a forrás hangsúlyozta:

Budanov legfontosabb különbsége Andrij Jermakhoz képest az, hogy valódi esélye lehet az elnöki utódlásra.

A lap értesülései szerint Zelenszkij már most potenciális utódként tekinthet a volt hírszerzési vezetőre, aki személyes garanciákat is nyújthat számára.

A Washington Post emellett ismerteti a Detente Center for Peace and Freedom egyik közvélemény-kutatását is. Az adatok szerint az ukránok többsége úgy véli, hogy egy jövőbeli elnökjelölt esetében a legfontosabb kérdés a konfliktus lezárása.

Kapcsolódó tartalom

Kiemelt kép: MTI/EPA-PAP/Radek Pietruszka

elnökválasztásorosz–ukrán háború Volodimir Zelenszkij OroszországUkrajna

