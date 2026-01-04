Zelenszkij a saját távozását készítheti elő a most zajló személycserékkel - írja a Washington Post

A Washington Post arról ír, hogy Volodimir Zelenszkij elnök „Utód” (Operation Successor) néven indíthatott el egy politikai műveletet. Ennek részeként Kirilo Budanov, a Fő Hírszerzési Igazgatóság eddigi vezetője kerülhet az Ukrán Elnöki Hivatal élére.
Az amerikai lap szerint Budanov szerepe az új pozícióban az alelnöki tisztséghez lenne hasonlítható.
Egy ukrán tisztviselő úgy nyilatkozott a Washington Postnak, hogy Zelenszkij „egy újabb erős embert talált Jermak stílusában”. Ugyanakkor a forrás hangsúlyozta:
Budanov legfontosabb különbsége Andrij Jermakhoz képest az, hogy valódi esélye lehet az elnöki utódlásra.
A lap értesülései szerint Zelenszkij már most potenciális utódként tekinthet a volt hírszerzési vezetőre, aki személyes garanciákat is nyújthat számára.
A Washington Post emellett ismerteti a Detente Center for Peace and Freedom egyik közvélemény-kutatását is. Az adatok szerint az ukránok többsége úgy véli, hogy egy jövőbeli elnökjelölt esetében a legfontosabb kérdés a konfliktus lezárása.
Kiemelt kép: MTI/EPA-PAP/Radek Pietruszka