Vízilótámadás végzett négy orvvadásszal illegális halászat közben Kenyában

Szerző: hirado.hu
Forrás: MTI
2026.01.04. 15:09

Négy fiatal férfi vesztette életét vízilótámadásban Kenyában a Naivasha-tó partján.

A helyi sajtó beszámolói szerint egy 14 fős csoport illegálisan halászott a tóban péntek éjszaka, amikor több víziló rájuk támadt.

Az orvhalászok többségének sikerült biztonságos helyre úsznia, néhányuk azonban meghalt az állatok támadásban, illetve vízbe fulladt menekülés közben.

A turisták körében is népszerű Naivasha-tó a fővárostól, Nairobitól 80 kilométerre keletre, a Hasadékvölgyben fekszik.

Az éjszakánként a tóparton legelő vízilovak könnyen dühbe gurulnak, ha megsértik felségterületüket. A térségbeli szálláshelyek üzemeltetői ezért óva intik látogatóikat, hogy éjszaka a tó partján sétáljanak, vagy az állatok és a víz közötti területre keveredjenek.

A kiemelt kép illusztráció (Fotó: Shutterstock)

