Maduro elfogása volt a legkockázatosabb amerikai akció azóta, hogy Pakisztánban megölték bin Ladent - írja a New York Times

A lap úgy tudja, hogy augusztusban a CIA egy titkos egysége Venezuelába utazott, és hónapokig Maduro napi rutinjáról gyűjtött adatokat Caracasban. Ezek alapján hajtották végre szombat hajnalban a rajtaütést, amelyben az amerikai hadsereg elit egységének, a Delta Force-nak jutott a főszerep.

A New York Times – amely szerint ez volt a legkockázatosabb amerikai katonai akció azóta, hogy 2011-ben Pakisztánban megölték bin Ladent – forrásai azt állítják:

az elit alakulat egy Kentuckyban felépített, a venezuelai elnök rezidenciáját modellező helyen gyakorolt a bevetésre.

Washington a rajtaütés előtt fegyverekkel is felszerelt drónokat és vadászgépeket küldött Venezuelába, majd kibertámadással sötétségbe borította Caracas jelentős részét. A légvédelmi rendszerekkel légicsapások végeztek.

A Delta Force helyi idő szerint hajnali két óra körül közelítette meg helikopterekkel Maduró rezidenciáját, amelyet egy katonai bázison alakítottak ki.

A védelmét biztosítók tűz alá vették a helikoptereket, amelyek viszonozták azt. A lap úgy tudja, az egyik gép és néhány amerikai katona megsérült az akció során

(a caracasi hatóságok legalább 40 venezuelai halálos áldozatról, köztük civilekről és katonákról tudnak).

A kommandósok perceken belül fogták el Madurót, majd őt és feleségét helikopterrel egy amerikai hadihajóra szállították, onnan Guantánamón keresztül New Yorkba vitték.

A kábítószer-bűncselekményekkel és kábítószer-terrorizmussal vádolt Nicolás Maduro a várakozások szerint már hétfőn megjelenik a bíróság előtt.

Kiemelt kép: Nicolás Madurót a DEA emberei kísérik New Yorkban – Fotó: X.com