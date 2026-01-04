Irán legfőbb vallási vezetője kijelentette: a síita állam nem hátrál meg a tüntetések és az amerikai fenyegetések ellenére sem

Irán legfőbb vallási vezetője, Ali Hámenei kijelentette, hogy az iszlám köztársaság nem hátrál meg, miközben az infláció miatt kirobbant tiltakozások tovább izzanak az országban, és az Egyesült Államok nyílt fenyegetései növelik a nyomást Teheránon.

A Reuters beszámolója szerint Irán legfőbb vallási vezetője, Ali Hámenei ajatollah szombaton rögzített beszédben jelentette ki, hogy az iszlám köztársaság „nem enged az ellenségnek”, miután Donald Trump amerikai elnök az iráni tüntetők támogatásának lehetőségét vetette fel. A jogvédő szervezetek eközben a letartóztatások éles növekedéséről számoltak be az infláció miatti tiltakozások napjai után.

Hámenei szerint a gazdasági okokból tiltakozók egy részének követelései jogosak, ugyanakkor a rendbontókkal szemben kemény fellépést sürgetett.

„Beszélni fogunk a tiltakozókkal, de a randalírozókkal felesleges tárgyalni. A rendbontókat a helyükre kell tenni” – fogalmazott.

Hozzátette: a bazári kereskedők jogosan panaszkodnak, mert az összeomló rial árfolyama mellett lehetetlen üzletelni.

Az állami kötődésű média szombaton három halálos áldozatról számolt be, míg jogvédő csoportok szerint vasárnap óta már több mint tízen vesztették életüket az ország különböző pontjain zajló demonstrációk során. A tiltakozásokat a zuhanó valuta és a szankciók által már korábban is meggyengített gazdaság válsága táplálja.

A Mehr és a Fars hírügynökségek szerint a nyugati Malekshahi városában egy biztonsági erőkhöz tartozó személy és két tüntető halt meg,

amikor fegyveres demonstrálók megpróbáltak behatolni egy rendőrőrsre.

A rezsim kettős stratégiát alkalmaznak: hangsúlyozzák, hogy a gazdasági elégedetlenség miatti tiltakozás legitim, és párbeszédet ígérnek, ugyanakkor egyes megmozdulásokat könnygázzal oszlatnak fel az erőszakos utcai összecsapások közepette. Az erőszak főként Irán nyugati tartományainak kisebb városaiban összpontosul, ahol több halálesetet is jelentettek.

A Hengaw kurd jogvédő szervezet pénteken késő este arról számolt be, hogy azonosított 133 letartóztatottat, ami egy nap alatt 77 fős növekedést jelent.

Donald Trump pénteken kijelentette, hogy az Egyesült Államok „harckész állapotban van”, de nem részletezte, milyen lépéseket fontolgat Iránnal szemben. A kijelentés tovább fokozza a nyomást az iráni vezetésen, amely az elmúlt évtizedek egyik legnehezebb időszakát éli: a szankciók sújtotta gazdaság zsugorodik, miközben egyes térségekben az állam az alapvető víz- és áramszolgáltatást is nehezen biztosítja.

Irán regionális pozíciója is sorozatos csapásokat szenvedett el a 2023-ban kezdődött gázai háború óta. Az izraeli támadások súlyosan meggyengítették a Teheránhoz szorosan kötődő Hezbollahot, Szíriában megbuktatták Bassár el-Aszadot, míg az izraeli és amerikai csapások visszavetették Irán költséges atomprogramját, és magas rangú katonai vezetők halálát okozták, rávilágítva a rendszer felső köreinek sebezhetőségére.

Kiemelt kép: MTI/EPA/Legfőbb iráni vezető hivatala