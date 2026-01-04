„Eljött a szabadság” – az üldözött venezuelai Nobel-díjas üdvözölte, hogy az USA eltávolította a baloldali diktátort

Az üldözött Nobel-díjas venezuelai ellenzéki vezető üdvözölte, hogy az Amerikai Egyesült Államok eltávolította a hatalomból a baloldali diktátort, Nicolás Madurót. María Corina Machado októberben Donald Trumpnak ajánlotta Nobel-békedíját és az amerikai elnök segítségét is kérte.

A Wall Street Journal online felületén elérhető beszámoló szerint az üldözött Nobel-díjas venezuelai ellenzéki vezető üdvözölte, hogy az Amerikai Egyesült Államok eltávolította a hatalomból a „narko-terrorista” venezuelai elnököt, Nicolás Madurót.

María Corina Machado egyebek között azt mondta:„ eljött a szabadság ideje”.

„Maduro elutasította a tárgyalásos kilépést, az amerikai kormány betartotta ígéretét a törvény betartására ”

– fogalmazott a tudósítás szerint Machado a Nobel-békedíj átvételét követő száműzetéséből adott nyilatkozatában.

„Évek óta harcoltunk, mindent megtettünk, és megérte” – fűzte hozzá.

A lap arról is írt, hogy Machado felszólította az országban élő venezuelaiakat, hogy készüljenek fel tüntetésekre és közölte, hogy az ellenzéki vezetés hamarosan további utasításokat ad majd. A venezuelai hadsereget arra szólította fel, hogy tiszteljék az ország 2024 júliusi választásának eredményeit, ahol Maduro győzelmet hirdetett, annak ellenére, hogy a szavazólapok adatai szerint az ellenzék jelöltje, Edmundo Gonzalez nyert.

Machado szerint Gonzalez léphet hivatalba és felszólította a fegyveres erőket, hogy segítsék visszatérését Venezuelába Spanyolországból, ahol a vitatott választás óta száműzetésben él.

Donald Trumpnak ajánlotta Nobel-békedíját és a segítségét kérte a venezuelai kitüntetett

2025. októberében Donald Trumpnak ajánlotta fel Nobel-békedíját a venezuelai María Corina Machado, aki egyúttal megköszönte az „ügyének” nyújtott amerikai támogatást. A venezuelai kitüntetett egyúttal azt is írta: jobban számít Donald Trumpra, mint valaha.

Mint arról korábban a hirado.hu is beszámolt, a Nobel-békedíjat a gázai rendezésben nyújtott teljesítménye ellenére végül nem Donald Trump amerikai elnök kapta meg, hanem a venezuelai ellenzéki vezér, María Corina Machadonak ítélték oda azt, az indoklás szerint azért, mert Machado „fáradhatatlanul dolgozik a demokratikus jogokért Venezuelában, és küzd azért, hogy igazságos és békés módon demokrácia jöhessen létre a diktatúrából”. A döntés miatt élesen bírálta a Nobel-bizottságot a Fehér Ház, Steven Cheung szóvivő azt írta X (korábban Twitter) közösségi oldalán: a Nobel-bizottság bebizonyította, hogy a politikát a béke elé helyezi.

„Október elején Machado az X-en azt írta: felajánlom ezt a díjat Trump elnöknek az ügyünkben tett döntő támogatásért”

– hozzátéve, hogy a kitüntetés szerinte a vezezuelaiak küzdelmének elismerése, valamint bátorítás arra, hogy befejezzék a feladatot: a szabadság kivívását

Kiemelt kép: María Corina Machado, Nobel-díjas venezuelai ellenzéki vezető (Fotó: Shutterstock)