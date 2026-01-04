A szilveszterkor harcterekké vált nyugati városok is megmutatták: Európa a közbiztonság tekintetében is kettészakadt

Irigykedhet Magyarország békéjére és nyugalmára Brüsszel és a Nyugat, ahol már a káosz és rettegés az úr. Az egyik német lap beszámolójából világossá vált: Európa a közbiztonság tekintetében is kettészakadt, ezt pedig a szilveszterkor harcterekké vált nyugati városok is megmutatták.

A Tichys Einblicken elérhető cikk szerint Európa két fele nemcsak politikailag, hanem a közbiztonság tekintetében is szétszakadt.

A Mandiner vette észre a német lapban megjelent írást, mely szerint miközben Berlin, Brüsszel vagy Párizs utcáin rendőrségi vészhelyzetek, égő autók, sérült egyenruhások és az állam visszahúzódása jellemezte a szilveszter éjszakát, addig Budapest, Prága és Varsó közterein zavartalan, békés ünneplés zajlott.

A Tichys Einblick szerint a két helyzet közötti különbség már nem árnyalatnyi, hanem rendszerszintű.

A cikkben emlékeztetnek: Németországban az Újév ismét „háborús állapotokat” hozott – legalábbis a mentőszolgálatok megfogalmazása szerint.

Kapcsolódó tartalom Ezernyi rakétát lőttek lakásokra és békésen közlekedő civilekre az újévet ünneplő németországi migránsok Polgárháborús állapotok uralkodtak szilveszterkor a német utcákon.

Mint írták, Berlinben tizenkét óra alatt több mint 2300 rendőri beavatkozásra volt szükség, amelyek nyomán 800 büntetőeljárás indult. Hamburgban tíz rendőr sérült meg a különféle incidensekben, Lipcsében és Berlinben vízágyúkat kellett bevetni a tomboló migránsok megfékezésére és a helyzet Nyugat-Európa más országaiban sem volt rózsásabb: Amszterdamban egy XIX. századi templom égett ki teljesen, miután Molotov-koktélokat hajigáltak rá, Belgiumban pedig a rendőrszakszervezetek beszéltek „példátlan erőszakhullámról”.

Brüsszelben tűzijátékkal és gyújtóeszközökkel támadtak a rendfenntartókra, járműveket és villamosvonalakat rongáltak meg a bevándorlók.

A lap szerint a nyugati nagyvárosokban mindez nem valamiféle rendhagyó vagy kivételes állapot, hanem rendszeresen visszatérő minta.

Franciaországban például egyetlen éjszaka alatt majdnem 1200 autót gyújtottak fel, több száz embert vettek őrizetbe, miközben a Champs-Élysées-re tervezett nagyszabású ünnepséget előre le kellett mondani a biztonsági kockázatok miatt.

A Mandiner által szemlézett cikkben kiemelik, hogy miközben Emmanuel Macron újévi beszédében a távoli Ukrajnában zajló háborúról és az annál is távolabbi Oroszország elleni küzdelemről beszélt, a háború, amelyet – mint fogalmaztak – a drogmaffia és a bűnöző migránsok büntetlensége tart életben, valójában Franciaország valamennyi városának utcáin tombolt.

Kelet-Közép-Európában rend van és szégyenkezni sem kell

A Tichys Einblick szerint ezzel szemben Közép-Európa városaiban egészen más kép rajzolódott ki, és kiemelte, hogy

Budapesten nem volt szükség rohamrendőrségre, kordonokra vagy betonakadályokra.

A karácsonyi vásárok és a szilveszteri programok is rendbontások és rendőrattakok nélkül zajlottak le; Prágában és Varsóban szabadtéri koncertek, tömegrendezvényeket lehetett komolyabb incidensek nélkül megtartani.

Lengyelországban világsztárok fellépésével rendeztek békés szilveszteri koncerteket, míg a nyugati fővárosokban a hatóságok inkább a tömegek elkerülésére törekedtek.

A statisztikák sem hagynak kétséget: a rablások és erőszakos bűncselekmények aránya Kelet-Európában alacsonyabb, míg Nyugaton tartósan magas – szögezte le a Tichys Einblick, a Mandiner által szemlézett cikkben.

Kiemelt kép: Rengeteg dolguk volt a hatóságoknak Szilveszter éjjelén Nyugat-Európa nagyvárosaiban. A kép 2026. január elsején hajnalban készült Berlinben (Fotó: Shutterstock)