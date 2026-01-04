A szilveszterkor harcterekké vált nyugati városok is megmutatták: Európa a közbiztonság tekintetében is kettészakadt

A Tichys Einblicken elérhető cikk szerint Európa két fele nemcsak politikailag, hanem a közbiztonság tekintetében is szétszakadt.
A Mandiner vette észre a német lapban megjelent írást, mely szerint miközben Berlin, Brüsszel vagy Párizs utcáin rendőrségi vészhelyzetek, égő autók, sérült egyenruhások és az állam visszahúzódása jellemezte a szilveszter éjszakát, addig Budapest, Prága és Varsó közterein zavartalan, békés ünneplés zajlott.
A Tichys Einblick szerint a két helyzet közötti különbség már nem árnyalatnyi, hanem rendszerszintű.
A cikkben emlékeztetnek: Németországban az Újév ismét „háborús állapotokat” hozott – legalábbis a mentőszolgálatok megfogalmazása szerint.
Mint írták, Berlinben tizenkét óra alatt több mint 2300 rendőri beavatkozásra volt szükség, amelyek nyomán 800 büntetőeljárás indult. Hamburgban tíz rendőr sérült meg a különféle incidensekben, Lipcsében és Berlinben vízágyúkat kellett bevetni a tomboló migránsok megfékezésére és a helyzet Nyugat-Európa más országaiban sem volt rózsásabb: Amszterdamban egy XIX. századi templom égett ki teljesen, miután Molotov-koktélokat hajigáltak rá, Belgiumban pedig a rendőrszakszervezetek beszéltek „példátlan erőszakhullámról”.
Brüsszelben tűzijátékkal és gyújtóeszközökkel támadtak a rendfenntartókra, járműveket és villamosvonalakat rongáltak meg a bevándorlók.
A lap szerint a nyugati nagyvárosokban mindez nem valamiféle rendhagyó vagy kivételes állapot, hanem rendszeresen visszatérő minta.
Franciaországban például egyetlen éjszaka alatt majdnem 1200 autót gyújtottak fel, több száz embert vettek őrizetbe, miközben a Champs-Élysées-re tervezett nagyszabású ünnepséget előre le kellett mondani a biztonsági kockázatok miatt.
A Mandiner által szemlézett cikkben kiemelik, hogy miközben Emmanuel Macron újévi beszédében a távoli Ukrajnában zajló háborúról és az annál is távolabbi Oroszország elleni küzdelemről beszélt, a háború, amelyet – mint fogalmaztak – a drogmaffia és a bűnöző migránsok büntetlensége tart életben, valójában Franciaország valamennyi városának utcáin tombolt.
Kelet-Közép-Európában rend van és szégyenkezni sem kell
A Tichys Einblick szerint ezzel szemben Közép-Európa városaiban egészen más kép rajzolódott ki, és kiemelte, hogy
Budapesten nem volt szükség rohamrendőrségre, kordonokra vagy betonakadályokra.
A karácsonyi vásárok és a szilveszteri programok is rendbontások és rendőrattakok nélkül zajlottak le; Prágában és Varsóban szabadtéri koncertek, tömegrendezvényeket lehetett komolyabb incidensek nélkül megtartani.
Lengyelországban világsztárok fellépésével rendeztek békés szilveszteri koncerteket, míg a nyugati fővárosokban a hatóságok inkább a tömegek elkerülésére törekedtek.
A statisztikák sem hagynak kétséget: a rablások és erőszakos bűncselekmények aránya Kelet-Európában alacsonyabb, míg Nyugaton tartósan magas – szögezte le a Tichys Einblick, a Mandiner által szemlézett cikkben.
Kiemelt kép: Rengeteg dolguk volt a hatóságoknak Szilveszter éjjelén Nyugat-Európa nagyvárosaiban. A kép 2026. január elsején hajnalban készült Berlinben (Fotó: Shutterstock)