A brit és francia katonák jelenléte Ukrajnában kötelező – jelentette ki Zelenszkij, hozzátéve: a Hajlandók Koalíciójának létezése függ ettől

A jövőbeli biztonsági garanciáknak tartalmaznia kell a külföldi csapatok fizikai jelenlétét az ukrajnai területen – mondta szombaton a Kyiv Independent beszámolója szerint Volodimir Zelenszkij, hangsúlyozva, hogy a francia és a brit erőt elengedhetetlenek a béke szempontjából.

Az ukrán elnök megjegyzései akkor érkeztek, amikor Kijev és partnerei továbbra is dolgoznak egy béketerv tervezetén, amelynek célja, hogy véget vessenek az orosz-ukrán háborúnak.

A kyivindependent.com oldalon elérhető tudósítás kitér rá, hogy a nyugati vezető tanácsadókkal folytatott kijevi találkozó után Zelenszkij azt mondta, hogy a biztonsági garanciák megállapodásának végleges változata még nincs meg, de hangsúlyozta, hogy a katonai jelenlét kötelező eleme bármely békecsomagnak.

„Kétségtelen, hogy a katonai jelenlét fontos számunkra, de erre nem mindenki áll készen és még a „Hajlandók Koalíciójának” létezése is attól függ, hogy készen állnak-e jelenlétük fokozására”

– mondta a beszámoló szerint Zelenszkij.

Zelenszkij hozzátette, hogy a csapatok Ukrajnába küldésére hajlandó országok végleges listája csak a partnerállamok parlamenti ratifikációs folyamata után válik világossá.

Az európai vezetők egy megállapodástervezetet is megvitattak, amely Ukrajna biztonsági garanciáit tartalmazza, valamint egy 20 pontból álló tervet is a háború befejezésére.

A Kyiv Independent szerint az eredeti, az amerikaiak által javasolt 28 pontos terv gyakorlatilag nyomást gyakorolt Kijevre, egyben az orosz maximalista követeléseket erősítették.

A tudósításban felidézték, hogy az ukrán államfő az európai vezetőkkel folytatott tárgyalásait megelőzően Donald Trump amerikai elnökkel találkozott Floridában.

Kiemelt kép: Volodimir Zelenszkij ukrán elnök a floridai Palm Beachben lévő Mar-a-Lago amerikai elnöki rezidencián (Fotó: MTI/EPA/Elnöki hivatal sajtószolgálata)