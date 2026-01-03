Robbanások rázták meg Caracast, Venezuela rendkívüli állapotot hirdetett – VIDEÓ

Robbanások rázták meg szombat hajnalban Caracast, miután az Egyesült Államok nagyszabású katonai műveletet hajtott végre Venezuelában. A támadás sikerességét Donald Trump is megerősítette, hozzátéve, hogy Nicolás Maduro venezuelai elnököt és feleségét is elfogták. Az amerikai elnök már hónapok óta nyomást gyakorol a venezuelai vezetésre, amely Washington szerint egy hatalmas kábítószer-hálózat élén áll.

Szombat hajnalban helyi idő szerint hajnali két óra körül erős robbanások rázták meg Caracast. A venezuelai főváros több pontján füstoszlopok és repülőgépek jelentek meg. A város déli részén egy jelentős katonai létesítmény közelében áramszünet is kialakult.

Az Egyesült Államok venezuelai nagykövetsége azt közölte, hogy Caracasban robbanásokat jelentettek, és azt ajánlotta az amerikaiaknak, hogy ne utazzanak oda, az ott tartózkodók pedig maradjanak biztonságos helyen.

A közösségi médiában gyorsan terjedni kezdtek azok a felvételek, amelyeken lángok és sűrű füst látható Caracas egyes kerületeiben.

A CBS News és a Fox News amerikai tévécsatorna szerint az amerikai kormányzat meg nem nevezett tisztviselői megerősítették az amerikai erők részvételét. A Fehér Ház és a Pentagon kezdetben nem kommentálta a jelentéseket, majd Donald Trump amerikai elnök a közösségi oldalán számolt be az amerikai műveletek sikerességéről.

Az amerikai elnök a Truth Social oldalán erősítette meg a Venezuela ellen indított amerikai támadást, hozzátéve, hogy Nicolás Maduro venezuelai elnököt és feleségét is elfogták.

Venezuela rendkívüli állapotot hirdetett

Nicolás Maduro elnök elfogása előtt rendkívül súlyos katonai agressziónak minősítette a Venezuelát ért szombat hajnali támadást.

„Venezuela elutasítja, és elítéli (…) az Egyesült Államok által a venezuelai terület és lakosság ellen elkövetett súlyos katonai agressziót Caracas polgári és katonai településein, valamint a Caracas környékén fekvő Miranda, Aragua és La Guaira államokban” – áll a kormányzat közleményében.

Az MTI tájékoztatása szerint

Nicolás Maduro elnök rendkívüli állapotot hirdetett ki, és felszólította az ország összes társadalmi és politikai erejét, hogy léptesse életbe a mozgósítási terveket.

A közösségi médiában látható felvételek szerint páncélosok is megjelentek Caracas utcáin, amelyek az elnöki palota felé haladtak.

Az ENSZ sürgősségi tanácskozását kezdeményezi a kolumbiai elnök

Gustavo Petro kolumbiai elnök sürgős nemzetközi tanácskozást kezdeményezett az ENSZ és az Amerikai Államok Szervezete részvételével, miután a venezuelai fővárosban, Caracasban légitámadást jelentettek.

„Caracast ezekben a percekben is bombázzák. Figyelmeztessétek a világot: Venezuelát megtámadták”

– írta X-bejegyzésében Gustavo Petro.

Donald Trump többször is felvetette a katonai fellépést

Az Egyesült Államok hadserege tavaly szeptemberben kezdte meg műveleteit a karibi térség és a Csendes-óceán keleti részén áthaladó, kábítószert csempésző hajók ellen. Donald Trump azzal gyanúsította Caracas vezetését, hogy egy hatalmas kábítószer-hálózat élén áll.

Az amerikai elnök az elmúlt időszakban többször is katonai fellépést helyezett kilátásba Venezuela ellen.

A Reuters értesülései szerint az amerikai elnök már a háttérben intenzív politikai nyomást gyakorolt Nicolás Maduro elnökre annak érdekében, hogy mondjon le és hagyja el az országot. Az amerikai elnök úgy fogalmazott hétfőn, hogy a venezuelai elnök részéről „okos” döntés lenne, ha távozna a hatalomból.

Washington eközben látványosan növelte katonai jelenlétét a térségben, repülőgép-hordozókat, hadihajókat és modern vadászgépeket vezényelt a Karib-térségbe. Az Egyesült Államok bejelentette a venezuelai olajszállítások blokádját, tovább szigorította a szankciókat, és több tucat csapást hajtott végre olyan hajók ellen, amelyek kábítószert szállítottak a Karib-tengeren és a Csendes-óceánon.

Donald Trump a múlt héten arról is beszámolt, hogy amerikai erők csapást mértek egy venezuelai területre, ahol kábítószert szállító hajókat működtettek. Ez volt az első ismert szárazföldi művelet Venezuelában az amerikai nyomásgyakorlás kezdete óta.

Az amerikai kormány Venezuela érintettségét hangsúlyozza az Egyesült Államokba irányuló kábítószer-kereskedelemben, míg Caracas következetesen visszautasította ezeket a vádakat. A venezuelai vezetés szerint Washington valójában politikai célokat követ, és a Maduro-kormány megbuktatására törekszik.

Mindeközben Nicolás Maduro azt is jelezte, hogy Venezuela kész tárgyalóasztalhoz ülni az Egyesült Államokkal a kábítószer elleni küzdelemről, az olajipari együttműködésről és gazdasági megállapodásokról. A venezuelai állami televíziónak adott interjújában hangsúlyozta, hogy országa nyitott az amerikai befektetésekre is, és emlékeztetett arra, hogy eddig mindössze egy alkalommal, tavaly novemberben beszélt telefonon Donald Trumppal. Nicolás Maduro leszögezte, hogy Venezuela védelmi képességei elegendőek ahhoz, hogy garantálják az ország biztonságát.

