Robbanások rázták meg Caracast, Venezuela rendkívüli állapotot hirdetett – VIDEÓ

Robbanások rázták meg szombat hajnalban a venezuelai fővárost, valamint repülőgépek és füstoszlopok is megjelentek Caracasban. Az amerikai kormány egyelőre nem reagált az eseményekre, de korábban nem zárta ki, hogy szárazföldi műveleteket is indíthat Venezuela ellen. A katonai jelenlét és a politikai feszültség miatt tovább nő az amerikai–venezuelai konfliktus.

Szombat hajnalban robbanások hangjára és repülőgépek áthúzására ébredtek Caracas lakói – számoltak be nemzetközi hírügynökségek helyszíni beszámolókra hivatkozva. A venezuelai főváros több pontján füstoszlopokat lehetett látni, a város déli részén pedig áramszünet alakult ki egy jelentős katonai létesítmény közelében.

A Reuters és az AFP tudósítói szerint helyi idő szerint hajnali két óra körül erős detonációk hallatszottak, amelyeket sokan repülőgépek zajához hasonlítottak.

A közösségi médiában gyorsan terjedni kezdtek azok a felvételek, amelyeken lángok és sűrű füst látható Caracas egyes kerületeiben.

The Higuerote Airport, east of Caracas, has been struck as part of the ongoing U.S. military operation. Secondary explosions are clearly visible. pic.twitter.com/bHYzROXkSi — LIMON (@limondar0) January 3, 2026

Az eseményekkel kapcsolatban az amerikai védelmi minisztérium egyelőre nem adott ki hivatalos közleményt. Washington azonban korábban többször jelezte, hogy nem zárja ki venezuelai célpontok elleni szárazföldi műveletek lehetőségét, különösen a kábítószer-kereskedelemmel összefüggésbe hozott létesítmények ellen.

BREAKING: U.S. helicopters are POUNDING the Venezuelan military complex Fuerte Tiuna in Caracas pic.twitter.com/l9jblj2O5a — Visegrád 24 (@visegrad24) January 3, 2026

Venezuela rendkívüli állapotot hirdetett

Nicolás Maduro elnök rendkívül súlyos katonai agressziónak minősítette a Venezuelát ért szombat hajnali támadást.

„Venezuela elutasítja, és elítéli (…) az Egyesült Államok által a venezuelai terület és lakosság ellen elkövetett súlyos katonai agressziót Caracas polgári és katonai településein, valamint a Caracas környékén fekvő Miranda, Aragua és La Guaira államokban” – áll a kormányzat közleményében.

Az MTI tájékoztatása szerint

Nicolás Maduro elnök rendkívüli állapotot hirdetett ki, és felszólította az ország összes társadalmi és politikai erejét, hogy léptesse életbe a mozgósítási terveket.

A közösségi médiában látható felvételek szerint páncélosok is megjelentek Caracas utcáin, amelyek az elnöki palota felé haladtak.

BREAKING: Venezuelan armored vehicles start taking up positions in front of the Venezuelan Presidential Palace in Miraflores pic.twitter.com/UFYnbJxOjC — Visegrád 24 (@visegrad24) January 3, 2026

Az ENSZ sürgősségi tanácskozását kezdeményezi a kolumbiai elnök

Gustavo Petro kolumbiai elnök sürgős nemzetközi tanácskozást kezdeményezett az ENSZ és az Amerikai Államok Szervezete részvételével, miután a venezuelai fővárosban, Caracasban légitámadást jelentettek.

„Caracast ezekben a percekben is bombázzák. Figyelmeztessétek a világot: Venezuelát megtámadták”

– írta X-bejegyzésében Gustavo Petro.

En este momento bombardean Caracas. Alerta atodo el mundo han atacado a Venezuela Bombardean con misiles. Debe reunirse la OEA y la ONU de inmediato. — Gustavo Petro (@petrogustavo) January 3, 2026

Donald Trump többször is felvetette a katonai fellépést

Az Egyesült Államok hadserege szeptemberben kezdte meg műveleteit a karibi térség és a Csendes-óceán keleti részén áthaladó, Washington állítása szerint kábítószert csempésző hajók ellen, a csapásoknak több mint száz halálos áldozata van. Donald Trump nem zárta ki azt sem, hogy szárazföldi csapásokat mér a latin-amerikai drogkartellekre, Caracast pedig azzal gyanúsította, hogy támogatja a drogkereskedelmet.

Az amerikai elnök az elmúlt időszakban többször is katonai fellépést helyezett kilátásba Venezuela ellen.

A Reuters értesülései szerint a háttérben ugyanakkor intenzív politikai nyomást gyakorolt Nicolás Maduro elnökre annak érdekében, hogy mondjon le és hagyja el az országot. Az amerikai elnök úgy fogalmazott hétfőn, hogy a venezuelai elnök részéről „okos” döntés lenne, ha távozna a hatalomból.

Washington eközben látványosan növelte katonai jelenlétét a térségben, repülőgép-hordozókat, hadihajókat és modern vadászgépeket vezényelt a Karib-térségbe. Az Egyesült Államok bejelentette a venezuelai olajszállítások blokádját, tovább szigorította a szankciókat, és több tucat csapást hajtott végre olyan hajók ellen, amelyek kábítószert szállítottak a Karib-tengeren és a Csendes-óceánon.

Donald Trump a múlt héten arról is beszámolt, hogy amerikai erők csapást mértek egy venezuelai területre, ahol kábítószert szállító hajókat működtettek. Ez volt az első ismert szárazföldi művelet Venezuelában az amerikai nyomásgyakorlás kezdete óta.

Kapcsolódó tartalom Kokaingyárat bombázott az amerikai légierő Venezuela egyik településén A venezuelai kormány nem tett hivatalos bejelentést az ügyben.

Az amerikai kormány Venezuela érintettségét hangsúlyozza az Egyesült Államokba irányuló kábítószer-kereskedelemben, míg Caracas következetesen visszautasítja ezeket a vádakat. A venezuelai vezetés szerint Washington valójában politikai célokat követ, és a Maduro-kormány megbuktatására törekszik.

Mindeközben Nicolás Maduro jelezte, hogy Venezuela kész tárgyalóasztalhoz ülni az Egyesült Államokkal a kábítószer elleni küzdelemről, az olajipari együttműködésről és gazdasági megállapodásokról. A venezuelai állami televíziónak adott interjújában hangsúlyozta, hogy országa nyitott az amerikai befektetésekre is, és emlékeztetett arra, hogy eddig mindössze egy alkalommal, tavaly novemberben beszélt telefonon Trumppal. Nicolás Maduro ugyanakkor leszögezte, hogy Venezuela védelmi képességei elegendőek ahhoz, hogy garantálják az ország biztonságát.

Kiemelt kép forrása: X