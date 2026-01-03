Műsorújság
HU
EN
RO
#budapesti békecsúcs #Jónak lenni jó! 2025 #Harcosok klubja #orosz–ukrán háború

Nem lehet egyetlen kőolajvezetékre alapozni egy ország olajellátását – figyelmezetett Szijjártó Péter

Szerző: hirado.hu
Forrás: MTI
2026.01.03. 19:39

Főoldal / Külföld

| Szerző: hirado.hu
Szerbia példája világosan mutatja, hogy milyen kiszolgáltatott helyzetbe akarja hozni Brüsszel hazánkat is: egyetlen kőolajvezetékre nem lehet alapozni egy ország olajellátását! – írta Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter szombaton a Facebookon.

A tárcavezető közölte: a regionális energiabiztonság szempontjából jól indult az év, hiszen a szerbiai kőolajfinomító működéséhez kiadott amerikai engedély nagymértékben hozzájárul Szerbia üzemanyag-ellátásának garantálásához, ennek pedig jó hatása van a teljes közép-európai üzemanyagpiacra.

Dubravka Dedović szerb energiaminiszter-kollégámat telefonos tárgyalásunk során biztosítottam arról, hogy Szerbia továbbra is számíthat Magyarország támogatására a biztonságos energiaellátás hosszú távú garantálása érdekében – tette hozzá.

„Szerbia példája ugyanakkor világosan mutatja, hogy milyen kiszolgáltatott helyzetbe akarja hozni Brüsszel hazánkat is: egyetlen kőolajvezetékre nem lehet alapozni egy ország olajellátását! A miniszterkollégával ezért ma egyeztettük az új szerb-magyar kőolajvezeték építésének felgyorsításához szükséges további lépéseket is” – írta Szijjártó Péter.

Kapcsolódó tartalom

Kiemelt kép: MTI/Purger Tamás

gazdaságkőolajkőolajvezeték Szijjártó Péter

Ajánljuk még

 