Elfogyott az USA türelme, különleges egységek fogták el a narko-terrorista venezuelai elnököt

Donald Trump szombat reggel a közösségi oldalán jelentette be, hogy az Egyesült Államok nagyszabású katonai műveletet hajtott végre Venezuelában. Az amerikai elnök közölte, hogy Nicolás Maduro venezuelai elnököt és feleségét is elfogták, majd repülőgéppel az Egyesült Államokba szállították. Hozzátette, hogy hamarosan floridai rezidenciáján, Mar-a-Lagóban tart sajtótájékoztatót a történtekről.

Donald Trump amerikai elnök szombat reggel a Truth Social oldalán erősítette meg, hogy az Egyesült Államok sikeresen végrehajtott egy nagyszabású támadást Venezuela és vezetője, Nicolás Maduro elnök ellen, akit feleségével együtt elfogtak.

Hozzátette, hogy a hadműveletet az amerikai rendvédelmi szervekkel együtt hajtották végre. Megerősítette, hogy hamarosan floridai rezidenciáján, a Mar-a-Lagóban tart sajtótájékoztatót a történtekről.

A The New York Times című lapnak nyilatkozva Donald Trump azt mondta, hogy a szombati akció sikere a hosszú, gondos és jó tervezésnek tulajdonítható. „Briliáns művelet volt ” – vélekedett.

Mint írtuk, szombat hajnalban, helyi idő szerint hajnali két óra körül erős robbanások rázták meg Caracast. A venezuelai főváros több pontján füstoszlopok és repülőgépek jelentek meg.

A város déli részén egy jelentős katonai létesítmény közelében áramszünet is kialakult. Nicolás Maduro elnök még elfogása előtt rendkívüli állapotot hirdetett ki, és felszólította az ország összes társadalmi és politikai erejét, hogy léptesse életbe a mozgósítási terveket. Venezuela kormányzata elítélte az amerikai katonai támadást, amit nagyon súlyos katonai agressziónak, valamint imperialista agressziónak minősítettek.

Az amerikai elnök az elmúlt időszakban többször is katonai fellépést helyezett kilátásba Venezuela ellen.

Az Egyesült Államok hadserege tavaly szeptemberben kezdte meg műveleteit a karibi térség és a Csendes-óceán keleti részén áthaladó, kábítószert csempésző hajók ellen. Donald Trump azzal gyanúsította Caracast, hogy jelentősen támogatja a kábítószer-kereskedelmet.

Az amerikai elnök a háttérben is intenzív politikai nyomást gyakorolt Nicolás Maduro elnökre annak érdekében, hogy mondjon le és hagyja el az országot. Donald Trump már hétfőn úgy fogalmazott, hogy a venezuelai elnök részéről „okos” döntés lenne, ha távozna a hatalomból.

