Donald Trump új korszakot hirdetett, Amerika ideiglenesen átveszi Venezuela irányítását

Donald Trump a floridai rezidenciáján tartott szombati sajtóértekezletén közölte, hogy a „megfelelő átmenet” érdekében az Egyesült Államok veszi át ideigelenesen Venezuela irányítását. Az amerikai elnök nem zárta ki egy második, jóval nagyobb katonai támadás lehetőségét sem. Megerősítette Nicolás Maduro venezuelai elnök és felesége elfogását, hangsúlyozva, hogy az amerikai akció veszteségek nélkül zajlott le. Donald Trump egyértelmű üzenetet küldött a térségnek is, miszerint Washington kész határozottan fellépni, hogy visszaszerezze befolyását Latin-Amerikában.

Donald Trump rendkívüli sajtótájékoztatóján kiemelte, hogy péntek késő este és szombat kora reggel parancsot adott az Egyesült Államok fegyveres erőinek, hogy katonai műveletet hajtsanak végre Venezuela fővárosában. Az amerikai elnök szerint hadseregük elsöprő erőt vetett be a levegőben, a szárazföldön és a tengeren, miközben egyetlen embert és felszerelést sem veszítettek el – számolt be róla a Sky News.

„Olyan akció volt, amit a második világháború óta nem láthattunk. Katonailag megerősített bázisok ellen léptünk fel, ez az egyik leghatékonyabb, legerőteljesebb bemutatása volt az amerikai katonai erőnek a történelmünkben” – hangsúlyozta Donald Trump.

Hozzátette, hogy a „Caracas szívében található, erősen megerősített katonai erődítmény” ellen irányuló támadás célja az volt, hogy „bíróság elé állítsák a törvényen kívüli diktátort, Nicolás Madurót”.

Donald Trump részletezte a katonai akció rendkívüli precizitását és gyorsaságát, amely elmondása szerint sötét és halálos volt. Az amerikai erők technikai fölényüknek köszönhetően Caracas jelentős részén iktatták ki a világítást.

Amerika egy második, „sokkal nagyobb” támadásra is készen áll

Mint mondta, az Egyesült Államok fegyveres erői példátlan hatékonysággal bénították meg a venezuelai katonai és védelmi rendszert, amely lehetővé tette Nicolás Maduro elfogását.

Donald Trump hangsúlyozta, hogy az Egyesült Államok készen áll egy esetleges második hullámú támadásra is, ha a helyzet úgy kívánja.

„Ez egy célzott támadás volt, de ha rákényszerítenek minket, egy átfogó támadásra is készen állunk” – figyelmeztetett az amerikai elnök, hozzátéve, hogy az első akció annyira sikeres volt, hogy bíznak benne, hogy nem kell másodikat indítaniuk.

Az Egyesült Államok ideiglenesen veszi át Venezuela irányítását

Az amerikai vezetés tervei között szerepel, hogy az ország irányítását ideiglenesen az Egyesült Államok felügyelje, amíg egy „biztonságos, megfelelő és megfontolt átmenet” nem valósul meg.

Washington nem akarja megkockáztatni, hogy „valaki más kerüljön hatalomra” úgy, hogy az a korábbi évekhez hasonló helyzetet eredményezzen.

Donald Trump kijelentette, hogy Amerika célja a béke, a szabadság és az igazságosság biztosítása a venezuelai nép számára, beleértve azokat is, akik jelenleg az Egyesült Államokban élnek, de vissza szeretnének térni hazájukba.

Donald Trump amerikai elnök a Palm Beach-i rezidenciáján, Mar-a-Lagóban tartott sajtóértekezletén 2026. január 3-án (Fotó: MTI/AP/Alex Brandon)

Venezuela „ellopta” az amerikai olajat

Donald Trump a sajtótájékoztatón részletesen sorolta azokat a vádakat, amelyeket Nicolás Maduro számlájára ír, és hangsúlyozta, hogy az akcióval az Egyesült Államok visszaállítja befolyását a térségben.

Az amerikai elnök kijelentette, hogy„Maduro soha többé nem lesz képes amerikai állampolgárt vagy venezuelai állampolgárt fenyegetni”, majd azt állította, hogy a venezuelai vezetés a börtönök kiürítésével bűnözőket és drogkereskedőket juttatott az Egyesült Államokba.

Hozzátette, hogy Caracas emellett „ellopta” az amerikai olajat is, mivel az ország olajiparát amerikai vállalatok építették fel. Az elnök úgy fogalmazott, hogy ezek a lépések súlyosan sértették az amerikai külpolitika évszázados alapelveit, egészen a Monroe-doktrínáig visszanyúlva.

„A hatalmas amerikai olajtársaságaink, a világ legnagyobbjai, belépnek, dollármilliárdokat költenek, megjavítják a súlyosan leromlott infrastruktúrát, az olajinfrastruktúrát, és elkezdenek pénzt keresni az országnak”

– hangsúlyozta Donald Trump.

Hónapok óta tervezték Nicolás Maduro elfogását

Dan Caine tábornok, a vezérkari főnökök egyesített bizottságának elnöke a sajtóátkoztatón arra is kitért hogy a katonai műveletet hónapok óta tervezték. A szombati akció többek között a CIA, az NSA és a brit Nemzeti Bűnügyi Ügynökség (NCA) együttműködésével valósult meg.

„Több mint 150 repülőgép szoros koordinációban történő fellövését foglalta magában a nyugati féltekén, mind időben és helyen egyesültek, hogy egyetlen cél érdekében rétegezett hatásokat fejtsenek ki: elhárító erőt juttassanak Caracas belvárosába, miközben fenntartják a taktikai meglepetés erejét” – mondta Caine.

Dan Caine tábornok, a vezérkari főnökök egyesített bizottságának elnöke a Donald Trump amerikai elnök Palm Beach-i rezidenciáján, Mar-a-Lagóban tartott sajtóértekezletén 2026. január 3-án (Fotó: MTI/AP/Alex Brandon)

Az amerikai tábornok elmondta, hogy Nicolas Madurót és felesége nem ellenkeztek, amikor őrizetbe vették őket. Az amerikai erők helyi idő szerint hajnali 2:01-kor érkeztek meg a táborához, és körülbelül két és fél órával később a venezuelai elnököt és feleségét is egy amerikai hadihajóra vitték.

Marco Rubio amerikai külügyminiszter a sajtótájékoztatón arra hívta fel a figyelmet, hogy Madurónak több lehetősége is lett volna a szombati akciót elkerülni, de úgy döntött, hogy nem él a lehetőségekkel.

Hozzátette, hogy az Egyesült Államok nem ismeri el Nicolás Madurót Venezuela legitim elnökeként.