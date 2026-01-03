Donald Trump megosztott egy fotót az amerikai őrizetben lévő Nicolás Maduróról

Donald Trump amerikai elnök megosztott egy képet a szombat hajnalban elfogott Nicolás Maduróról. A venezuelai elnök a USS Iwo Jima fedélzetén melegítőruhában, letakart szemmel, zajszűrő fülhallgatóval látható. A közzétett fotó azokat a nemzetközi kételyeket is eloszlatja, amelyek szerint Maduro nincs már életben. Washington többek között narkoterrorizmussal vádolja a caracasi vezetőt, aki a világ egyik legnagyobb kábítószer-kereskedő hálózatát irányíthatta.

Megjelent az első hiteles felvétel az amerikai őrizetbe vett venezuelai elnökről, Nicolás Maduróról. A fotó a USS Iwo Jima fedélzetén készült, és elsőként Donald Trump amerikai elnök osztotta meg közösségi oldalán.

A képen a venezuelai elnök melegítőruhában látható, szemét letakarták, zajszűrő fülhallgatót visel, kezében pedig egy palack vizet tart.

Kép forrása: Truth Social

Sajtóhírek szerint az amerikai különleges erők váratlanul, feltehetően alvás közben csaptak le a caracasi vezetőre. A CNN amerikai tévécsatorna két forrásra hivatkozva azt állította, hogy Nicolás Madurót és feleségét szombat hajnalban az éjszaka közepén alvás közben fogta el a Delta Force amerikai katonai elitegység. Úgy vélik, hogy valószínűleg „kirángatták őket a hálószobájukból”.

Az amerikai elnök által megosztott fotó Nicolás Maduro elfogását támasztja alá, hanem azokat a nemzetközi kételyeket is, amelyek a venezuelai elnök hollétével kapcsolatban merültek fel.

Oroszország és Venezuela szövetségesei magyarázatot követeltek az Egyesült Államoktól, miután olyan értesülések láttak napvilágot, hogy Nicolas Madurót és feleségét erőszakkal vitték ki az országból. A felvétel egyértelműen jelzik, hogy a venezuelai elnök életben van, és amerikai őrizetben tartják.

Nicolás Maduro és felesége, Cilia Flores ellen a New York déli körzetében működő amerikai szövetségi bíróságon emeltek vádat. Az amerikai igazságügyi miniszter szerint a házaspár hamarosan az amerikai igazságszolgáltatás teljes erejével fog szembesülni amerikai földön, amerikai bíróságokon.

Pamela Bondi igazságügyi miniszter közlése szerint Madurót narkoterrorizmussal, kábítószer-kereskedelemmel kapcsolatos összeesküvéssel, kokain Egyesült Államokba történő behozatalára irányuló összeesküvéssel, valamint gépfegyverek és robbanóeszközök birtoklásával és erre irányuló összeesküvéssel vádolják.

Kiemelt kép forrása: Truth Social