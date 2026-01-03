Donald Trump megerősítette a venezuelai támadást, elfogták Nicolás Madurót

Donald Trump szombat reggel a közösségi oldalán jelentette be, hogy az Egyesült Államok nagyszabású katonai műveletet hajtott végre Venezuelában. Az amerikai elnök közölte, hogy Nicolás Maduro venezuelai elnököt és feleségét is elfogták, majd elszállították az országból. Hozzátette, hogy hamarosan floridai rezidenciáján, Mar-a-Lagóban tart sajtótájékoztatót az eseményekről.

Donald Trump amerikai elnök szombat reggel a Truth Social oldalán erősítette meg, hogy az Egyesült Államok sikeresen nagyszabású támadást hajtott végre Venezuelában. A műveletben Nicolás Maduro venezuelai elnököt és feleségét is elfogták, majd repülőgéppel elszállították.

„Az Amerikai Egyesült Államok sikeresen végrehajtott egy nagyszabású támadást Venezuela és annak vezetője, Nicolás Maduro elnök ellen, aki feleségével együtt elfogásra került”– fogalmazott az amerikai elnök a közösségi oldalán.

Donald Trump hozzátette, hogy a hadműveletet az amerikai rendvédelmi szervekkel együtt hajtották végre. Megerősítette, hogy hamarosan floridai rezidenciáján, a Mar-a-Lagóban tart sajtótájékoztatót a történtekről.

Mint írtuk, szombat hajnalban robbanások rázták meg Caracast, valamint repülőgépek és füstoszlopok is megjelentek a a venezuelai fővárosban. Az Egyesült Államok hadserege tavaly szeptemberben kezdte meg műveleteit a karibi térség és a Csendes-óceán keleti részén áthaladó, kábítószert csempésző hajók ellen. Donald Trump nem zárta ki, hogy szárazföldi csapásokat mér a latin-amerikai drogkartellekre, Caracast pedig azzal gyanúsította, hogy támogatja a drogkereskedelmet.

Az amerikai elnök az elmúlt időszakban többször is katonai fellépést helyezett kilátásba Venezuela ellen.

Donald Trump a háttérben is intenzív politikai nyomást gyakorolt Nicolás Maduro elnökre annak érdekében, hogy mondjon le és hagyja el az országot. Az amerikai elnök már hétfőn úgy fogalmazott, hogy a venezuelai elnök részéről „okos” döntés lenne, ha távozna a hatalomból.

