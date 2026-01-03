Donald Trump: Amerikai katonák is megsebesültek a Nicolás Maduro elfogásához vezető műveletben

Donald Trump amerikai elnök összetett katonai műveletnek nevezte szombaton Nicolás Maduro venezuelai elnöknek és feleségének a letartóztatását, bejelentve, hogy abban amerikai katonák is megsebesültek, de emberéletet nem veszítettek.

Az amerikai elnök a Fox News hírtelevíziónak telefonon adott interjúban beszámolt arról, hogy „valós időben” követhette a katonai akciót, amelyet magas szintű professzionalizmussal végrehajtottként jellemzett.

Megfogalmazása szerint Nicolás Maduro egy „valóságos erődben” rejtőzött, a műveletben részt vevő amerikai katonáknak „acélajtókon kellett” áthatolniuk.

Hozzátette, hogy a venezuelai elnök megpróbált elrejtőzni az épületen belül is, de annak különlegesen biztosított részébe nem sikerült eljutnia.

Donald Trump utalt arra is, hogy a szombati katonai műveletet eredetileg négy nappal korábbra tűzték ki, de az időjárási körülmények akkor nem tették lehetővé. Beszámolt arról, hogy elfogásuk után Maduróékat helikopterrel az Iwo Jima amerikai hadihajóra vitték, amelyen New Yorkba szállítják őket a bírósági eljárásra.

Az amerikai elnök utalt arra, hogy az Egyesült Államok rezsimváltást szeretne elérni Venezuelában, hozzátéve:

nem hagyhatja, hogy a jelenlegi venezuelai rezsimen belül valaki Nicolás Maduro helyébe lépjen.

Elmondta azt is, hogy a helyi idő szerint szombaton délelőtt 11 órára tervezett sajtótájékoztatóján Pete Hegseth védelmi miniszter és Dan Cane vezérkari főnök is részt vesz és részleteket mond el.

Kiemelt kép: MTI/EPA/CNP pool/Aaron Schwartz