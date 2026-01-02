Trump segítséget helyezett kilátásba az Iránban tüntetők számára

Donald Trump amerikai elnök segítséget helyezett kilátásba az Iránban tüntetők számára pénteken.

Az elnök Truth Social internetes közösségi oldalán közzétett bejegyzésében azt írta, hogy

„ha Irán rálő és kegyetlenül meggyilkol békésen tüntetőket – ami a szokása -, akkor az Amerikai Egyesült Államok a megmentésükre siet majd”.

Hozzátette, hogy az Egyesült Államok „kibiztosított és betárazott” fegyverzettel készen áll az indulásra.

Ali Laridzsáni, Ali Hamenei ajatollah tanácsadója és az iráni nemzetbiztonsági tanács vezetője a kijelentésre reagálva figyelmeztetett: az Egyesült Államok beavatkozása a síita állam belügyeibe az egész régiót destabilizálná. Hozzátette: az amerikai népnek „óvnia kellene katonái biztonságát”.

Iránban három éve nem látott nagyságú tömegtüntetések zajlanak,

amelyeket az elszabadult infláció robbantott ki. A megmozdulásoknak már több halálos áldozata is van.

Jóllehet Teherán az időről időre fellángoló tömegtüntetéseket rendszerint erőszakkal igyekszik elfojtani, ez alkalommal Maszúd Peszkesján elnök párbeszédet szorgalmazott a megmozdulások vezetőivel.

Kiemelt kép: Donald Trump amerikai elnök (Fotó: MTI/EPA/Will Oliver)