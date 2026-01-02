Trump segítséget helyezett kilátásba az Iránban tüntetők számára

Az elnök Truth Social internetes közösségi oldalán közzétett bejegyzésében azt írta, hogy
„ha Irán rálő és kegyetlenül meggyilkol békésen tüntetőket – ami a szokása -, akkor az Amerikai Egyesült Államok a megmentésükre siet majd”.
Hozzátette, hogy az Egyesült Államok „kibiztosított és betárazott” fegyverzettel készen áll az indulásra.
Ali Laridzsáni, Ali Hamenei ajatollah tanácsadója és az iráni nemzetbiztonsági tanács vezetője a kijelentésre reagálva figyelmeztetett: az Egyesült Államok beavatkozása a síita állam belügyeibe az egész régiót destabilizálná. Hozzátette: az amerikai népnek „óvnia kellene katonái biztonságát”.
Iránban három éve nem látott nagyságú tömegtüntetések zajlanak,
amelyeket az elszabadult infláció robbantott ki. A megmozdulásoknak már több halálos áldozata is van.
Kapcsolódó tartalom
Jóllehet Teherán az időről időre fellángoló tömegtüntetéseket rendszerint erőszakkal igyekszik elfojtani, ez alkalommal Maszúd Peszkesján elnök párbeszédet szorgalmazott a megmozdulások vezetőivel.
Kiemelt kép: Donald Trump amerikai elnök (Fotó: MTI/EPA/Will Oliver)