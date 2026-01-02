Egy terroristát nevezett ki Volodimir Zelenszkij ukrán államfő a kijevi elnöki hivatal élére – jelentette ki Dmitrij Medvegyev, az orosz biztonsági tanács elnökhelyettese pénteken a TASZSZ orosz hírügynökségnek.

„A legitimitását elvesztett véres bohóc új hivatalvezetőt választott. A terrorista Budanov lett azzá” – nyilatkozott a volt elnök és kormányfő.

Medvegyev így kommentálta, hogy Kirilo Budanov, az ukrán katonai hírszerzés főnöke kerül az ukrán államfői hivatal élére.

Sajnálkozásának adott hangot azzal kapcsolatban, hogy Zelenszkijnek „csak egy pozíció áll rendelkezésre ellenfeleinek eltávolítására”, különben a másikat felajánlhatta volna Valerij Zaluzsnij ukrán exfőparancsnoknak, jelenlegi londoni nagykövetnek „és egyszerre távolíthatta volna el a sakktábláról mindkét lehetséges elnökválasztási riválisát”.

Rogyion Mirosnyik, az orosz külügyminisztériumnak a „kijevi rezsim háborús bűnei” ügyében illetékes nagykövete, ugyancsak a TASZSZ-nak nyilatkozva hangot adott véleményének, miszerint

Budanov kinevezését az ukrán elnöki hivatal élére London sugalmazta.

„Az ötlet, hogy Budanovot nevezzék ki az elnöki hivatal vezetőjévé, valószínűleg Zelenszkijnek a ködös Albionban élő kurátorai javaslatára merült fel. Két okból van erre szükségük: egyrészt, hogy megerősítsék Kijev hajthatatlan álláspontját a konfliktus rendezéséről szóló tárgyalásokon, másrészt, hogy Zelenszkijt még rövidebb pórázra vegyék, vagyis hogy megerősítsék a brit befolyást a lejárt mandátumú elnök legközelebbi környezetén” – mondta a diplomata.

Mirosnyik szerint Budanov új kinevezése lezárja előtte azt a lehetőséget, hogy elnöki székért harcoljon.

„Lényegében Budanovra az elnöki hivatalban azért van szükség, hogy lezárja az Ukrajna maradványait irányító állami terrorista apparátus kialakítását.

Nehéz elvárni egy olyan embertől, aki egész életében militarizált és nyíltan terrorista szervezetekben dolgozott, hogy polgári jogi és demokratikus megközelítést alkalmazzon az elnöki hivatal irányításában.

Budanov mint Zelenszkij esetleges elnökválasztási vetélytársa gyakorlatilag véget vet politikai karrierjének, de egy fontosabb taktikai feladatot fog ellátni: magára – vagyis a külső kurátoraira is – veszi az elnöki környezet irányítását” – mondta a diplomata.

