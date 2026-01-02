Mintha politikai üldözöttek lennének: megkapta okosba' a francia állampolgárságot a Clooney-házaspár

Nem ismerik a francia nyelvet, nem tettek le állampolgársági vizsgát, s az ilyenkor szükséges rendkívüli eljárást sem kezdeményezték az illetékes hatóságok: egyelőre rejtély, hogy szerezhetett azonnali hatállyal állampolgárságot George Clooney, felesége és két gyermekük.

„Nem tudom” – dadogta Marie-Pierre Vedrenne, a Laurent Nuñez belügyminiszter mellé delegált miniszter a 2025-ös év utolsó reggelén a France Info rádióban. A neki szegezett kérdés az volt, hogy miféle eljárással kaphatta meg George Clooney amerikai állampolgár, valamint felesége, Amal Alamuddin és két gyermekük mindenféle,

a szokásos és törvényekben meghatározott, szigorúan előírt eljárás mellőzésével

a francia állampolgárságot.

A világsajtót ugyanis bombaként járta be a hír december 31-én: George Clooney, az ismert amerikai filmszínész számára amerikai állampolgárságot „kért” Jean-Noël Barrot francia külügyminiszter – s ami e banánállamokra emlékeztető gesztusnál még meglepőbb, Clooney és egész családja az év utolsó napján meg is kapta a „honosítást”.

Brüsszeli lap: Orbán és Putyin a hibaás

Így aztán a soha, senki által, semmiben sem korlátozott és akadályozott, elképesztően bőséges anyagi javakkal bíró és luxuskörülmények között élő család most látványosan „elmenekülhet” az Egyesült Államokból.

A Clooney család honosítását egyfajta győzelmi jelentésként ismertető Politico című lap szerint a Demokrata Párthoz közel álló színész és felesége, Amal – aki „emberi jogi ügyvéd” – vezetik a Clooney Justice Foundationt, egy olyan szervezetet, amely „ingyenes jogi segítséget nyújt a szólásszabadság és a nők jogainak védelmében több mint 40 országban”.

This is George Clooney’s house on Lake Como in Italy. This is what several decades of Republican tax breaks bought him. Rich pricks with options like this need to shut the entire fuck up immediately. pic.twitter.com/nkCH0UA4dF — Extra Strength Tylenol 🏴‍☠️ (@MissesDread) July 10, 2024



A Politico kiemeli: Európában, (ahol – mint erről a brüsszeli lap nem számol be – az ingyenes jogsegélyt nyújtó Clooney-ék Franciaországban és Olaszországban is hatalmas értékű luxusingatlanokkal rendelkeznek), az alapítvány tevékenysége, valamint George Clooney „aktivizmusa”

szembekerült az orosz hatóságokkal és a magyar Orbán Viktorral, akit Clooney a „harag és gyűlölet” példájaként emlegetett

– írja a brüsszeli Bizottság nem hivatalos szócsöve. A lap nem tér ki annak a talánynak a megoldására, hogy ha Orbán és Putyin (együtt) „üldözik” Clooneyt, akkor – családostól – miért menekül földrajzilag sokkal közelebb hozzájuk.

Arra sem találunk utalást, hogy mikor, mely magyar hatósággal került szembe George Clooney és felesége.

Trump szerint jó hír

A Le Figaro ennél sokkal hétköznapibb kérdéseket tett fel: „George Clooney és felesége megfelelően beszélik-e a franciát, letették-e a szokásos eljárás szerinti polgári vizsgát? Vagy ha nem, részesültek-e különleges elbánásban a Belügyminisztériumtól?”

Csakhogy sem a lapnak, sem az érdeklődő rádiónak nem sikerült e kérdésekre elfogadható, értelmezhető választ kapniuk. Clooney-t egyébként az Egyesült Államokban is „üldözik” – ez a Politico szerint abban nyilvánul meg, hogy

„Donald Trump áprilisban a Truth Social oldalán álfilmszínésznek nevezte”

Clooney-t. A Politico szerint ez azt jelenti, hogy a színész összetűzésbe került a jelenlegi elnökkel.

Donald Trump egyébként így reagált Clooney-ék „emigrálásának” hírére szilveszterkor a Truth Socialon „Jó hír! George és Amal Clooney, a történelem két legrosszabb politikai prognosztizálója, hivatalosan is francia állampolgárok lettek, amely ország sajnos súlyos bűnözési problémákkal küzd, mivel a bevándorlást teljességgel katasztrofálisan kezelik.”

A Politico szerint ez azt jelenti, hogy Trump „bírálta George Clooney színészt és feleségét, az emberi jogi ügyvédet, Amalt, miután a pár francia állampolgárságot szerzett”.

Száműzöttek 170 hektáron

Bár Clooney nemrég azzal dicsekedett, hogy négyszáz nap alatt sem tudott szinte semmit megtanulni franciául, a színész és felesége birtokában levő Var megyei birtok- és ingatlanegyüttes nem kényszeríti őket a száműzöttek keserű kenyerére.

„Amal és Georges Clooney a brignoles-i Domaine de Canadel birtokot választották franciaországi szállásuk helyszínéül. Egy gyönyörű vidéki ház melléképületekkel, 170 hektáron” – írta nemrég a purefrance.com. A lap látványos fotókon mutatta be a felbecsülhetetlen értékű birtokrendszert.

Clooney többször is dicsérte az elmúlt időszakban a francia hatóságokat, akik lehetővé teszik, hogy őt és hosszabb ideje itt, dél-franciaországi birtokaikon élő családját senki ne háborgassa. „Itt nem készítenek képeket a gyerekeinkről. Nincsenek paparazzik, akik az iskola kapuján kívül leselkednének. Ez elengedhetetlen számunkra!” – nyilatkozta.

Lehet, hogy a szomszédos birtokra rövidesen alkudni kezdenek: a legfrissebb hírek szerint Jim Jarmush filmrendező is el akar menekülni, s valószínűleg Franciaországba az Egyesült Államokból. Egyelőre nem ismeretes, miért üldözik Jim Jarmusht.

Kiemelt kép: George Clooney amerikai színész felesége, Amal Clooney libanoni-brit ügyvéd társaságában a Jay Kelly című versenyfilmje bemutatóján a 82. Velencei Nemzetközi Filmfesztiválon 2025. augusztus 28-án. (Fotó: MTI/EPA-ANSA/Ettore Ferrari)