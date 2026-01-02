Műsorújság
Mintha politikai üldözöttek lennének: megkapta okosba' a francia állampolgárságot a Clooney-házaspár

Szerző: Udvardy Zoltán
2026.01.02. 06:01

Nem ismerik a francia nyelvet, nem tettek le állampolgársági vizsgát, s az ilyenkor szükséges rendkívüli eljárást sem kezdeményezték az illetékes hatóságok: egyelőre rejtély, hogy szerezhetett azonnali hatállyal állampolgárságot George Clooney, felesége és két gyermekük.

„Nem tudom” – dadogta Marie-Pierre Vedrenne, a Laurent Nuñez belügyminiszter mellé delegált miniszter a 2025-ös év utolsó reggelén a France Info rádióban. A neki szegezett kérdés az volt, hogy miféle eljárással kaphatta meg George Clooney amerikai állampolgár, valamint felesége, Amal Alamuddin és két gyermekük mindenféle,

a szokásos és törvényekben meghatározott, szigorúan előírt eljárás mellőzésével

a francia állampolgárságot.

A világsajtót ugyanis bombaként járta be a hír december 31-én: George Clooney, az ismert amerikai filmszínész számára amerikai állampolgárságot „kért” Jean-Noël Barrot francia külügyminiszter – s ami e banánállamokra emlékeztető gesztusnál még meglepőbb, Clooney és egész családja az év utolsó napján meg is kapta a „honosítást”.

Brüsszeli lap: Orbán és Putyin a hibaás

Így aztán a soha, senki által, semmiben sem korlátozott és akadályozott, elképesztően bőséges anyagi javakkal bíró és luxuskörülmények között élő család most látványosan „elmenekülhet” az Egyesült Államokból.

A Clooney család honosítását egyfajta győzelmi jelentésként ismertető Politico című lap szerint a Demokrata Párthoz közel álló színész és felesége, Amal – aki „emberi jogi ügyvéd” – vezetik a Clooney Justice Foundationt, egy olyan szervezetet, amely „ingyenes jogi segítséget nyújt a szólásszabadság és a nők jogainak védelmében több mint 40 országban”.


A Politico kiemeli: Európában, (ahol – mint erről a brüsszeli lap nem számol be – az ingyenes jogsegélyt nyújtó Clooney-ék Franciaországban és Olaszországban is hatalmas értékű luxusingatlanokkal rendelkeznek), az alapítvány tevékenysége, valamint George Clooney „aktivizmusa”

szembekerült az orosz hatóságokkal és a magyar Orbán Viktorral, akit Clooney a „harag és gyűlölet” példájaként emlegetett

– írja a brüsszeli Bizottság nem hivatalos szócsöve. A lap nem tér ki annak a talánynak a megoldására, hogy ha Orbán és Putyin (együtt) „üldözik” Clooneyt, akkor – családostól – miért menekül földrajzilag sokkal közelebb hozzájuk.

Arra sem találunk utalást, hogy mikor, mely magyar hatósággal került szembe George Clooney és felesége.

Trump szerint jó hír

A Le Figaro ennél sokkal hétköznapibb kérdéseket tett fel: „George Clooney és felesége megfelelően beszélik-e a franciát, letették-e a szokásos eljárás szerinti polgári vizsgát? Vagy ha nem, részesültek-e különleges elbánásban a Belügyminisztériumtól?”

Csakhogy sem a lapnak, sem az érdeklődő rádiónak nem sikerült e kérdésekre elfogadható, értelmezhető választ kapniuk. Clooney-t egyébként az Egyesült Államokban is „üldözik” – ez a Politico szerint abban nyilvánul meg, hogy

„Donald Trump áprilisban a Truth Social oldalán álfilmszínésznek nevezte”

Clooney-t. A Politico szerint ez azt jelenti, hogy a színész összetűzésbe került a jelenlegi elnökkel.

Donald Trump egyébként így reagált Clooney-ék „emigrálásának” hírére szilveszterkor a Truth Socialon „Jó hír! George és Amal Clooney, a történelem két legrosszabb politikai prognosztizálója, hivatalosan is francia állampolgárok lettek, amely ország sajnos súlyos bűnözési problémákkal küzd, mivel a bevándorlást teljességgel katasztrofálisan kezelik.”

A Politico szerint ez azt jelenti, hogy Trump „bírálta George Clooney színészt és feleségét, az emberi jogi ügyvédet, Amalt, miután a pár francia állampolgárságot szerzett”.

Száműzöttek 170 hektáron

Bár Clooney nemrég azzal dicsekedett, hogy négyszáz nap alatt sem tudott szinte semmit megtanulni franciául, a színész és felesége birtokában levő Var megyei birtok- és ingatlanegyüttes nem kényszeríti őket a száműzöttek keserű kenyerére.

„Amal és Georges Clooney a brignoles-i Domaine de Canadel birtokot választották franciaországi szállásuk helyszínéül. Egy gyönyörű vidéki ház melléképületekkel, 170 hektáron” – írta nemrég a purefrance.com. A lap látványos fotókon mutatta be a felbecsülhetetlen értékű birtokrendszert.

Clooney többször is dicsérte az elmúlt időszakban a francia hatóságokat, akik lehetővé teszik, hogy őt és hosszabb ideje itt, dél-franciaországi birtokaikon élő családját senki ne háborgassa. „Itt nem készítenek képeket a gyerekeinkről. Nincsenek paparazzik, akik az iskola kapuján kívül leselkednének. Ez elengedhetetlen számunkra!” – nyilatkozta.

Lehet, hogy a szomszédos birtokra rövidesen alkudni kezdenek: a legfrissebb hírek szerint Jim Jarmush filmrendező is el akar menekülni, s valószínűleg Franciaországba az Egyesült Államokból. Egyelőre nem ismeretes, miért üldözik Jim Jarmusht.

Kiemelt kép: George Clooney amerikai színész felesége, Amal Clooney libanoni-brit ügyvéd társaságában a Jay Kelly című versenyfilmje bemutatóján a 82. Velencei Nemzetközi Filmfesztiválon 2025. augusztus 28-án. (Fotó: MTI/EPA-ANSA/Ettore Ferrari)

