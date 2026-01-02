Műsorújság
Kövér László részvétét fejezte ki a svájci síparadicsomban történt tűzeset miatt

2026.01.02. 12:04

Kövér László, az Országgyűlés elnöke részvétét fejezte ki a svájci Crans Montanában történt, halálos áldozatokat követelő tűzeset miatt – tájékoztatta az Országgyűlés Sajtóirodája pénteken az MTI-t.

„Mély megrendüléssel értesültem a szilveszter éjszaka Crans Montanában történt súlyos tűzesetről, amely negyven életet követelt és több mint százan sérültek meg” – fogalmazott a házelnök Pierre-André Page-nak, a Svájci Nemzeti Tanács elnökének és Stefan Englernek, a Svájci Államtanács elnökének írt részvétnyilvánításában.

Kövér László a Magyar Országgyűlés nevében őszinte részvétét fejezte ki

az áldozatok családtagjainak, a sérülteknek pedig mielőbbi felépülést kívánt.

A délnyugat-svájci Crans-Montana síparadicsom egyik bárjában csütörtökön hajnali fél kettő körül keletkezett tűz. Mintegy 40 ember vesztette életét, és legkevesebb 115-en megsérültek.

Kiemelt kép: Virágok és mécsesek a szilveszteri tűzeset áldozatainak rögtönzött emlékhelyén a Valais kantonbeli Crans-Montanában 2026. január 1-jén. Szilveszter éjjelén tűz ütött ki az alpesi síüdülő Le Constellation bárjában. A tűzben mintegy negyvenen meghaltak, és legkevesebb 115-en megsérültek. A rendőrség balesetként kezeli a tragédiát. Fotó: MTI/EPA/Keystone/Alessandro Della Valle

