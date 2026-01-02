Kiderült, mi okozhatta a végzetes svájci tüzet

Feltehetőleg pezsgősüvegekre helyezett pirotechnikai eszközök boríthatták lángba újév hajnalán a délnyugat-svájci Crans-Montana síparadicsom Le Constellation nevű bárjának mennyezetét – közölte pénteken Wallis (Valois) kanton főügyésze.

„Jelenleg abból indulunk ki, hogy a tüzet pezsgősüvegekbe rögzített bengálfáklyák okozták, amelyek túl közel kerülhettek a mennyezethez, ahonnan a lángok nagyon gyorsan és nagy területen tova terjedtek” – közölte Béatrice Pilloud a mintegy 40 ember életét követelő tűzeset kapcsán.

A nyomozók megállapításaikat a helyszínen készített videók, szemtanúk – túlélők és a bár francia üzemeltetőinek – beszámolói és első bizonyítékok begyűjtésére támaszkodva szűrték le.

Pilloud hangsúlyozta, hogy

jelenleg vizsgálják, hogy indítanak-e bűntetőeljárást gondatlan emberölés gyanújával.

Hozzátette, hogy ez lenne a helyzet, ha meg tudnák állapítani egy még élő személy felelősségét a tragédiában. Vizsgálják, hogy a hangszigetelő habszivacsot előírásszerűen helyezték-e fel a mennyezetre.

Frédéric Gisler, Wallis kanton rendőrfőnöke szerint

a 119 sérültből 113 személyt sikerült azonosítani: 71 svájci, 14 francia, 11 olasz és 4 szerb állampolgárt.

Mintegy ötven sérültet más európai országokba szállítottak vagy fognak átszállítani súlyos égési sérülések kezelésére szakosodott klinikákra – közölte Mathias Reynard, a kanton elnöke.

