Ezernyi rakétát lőttek lakásokra és békésen közlekedő civilekre az újévet ünneplő németországi migránsok

Szilveszter éjszaka polgárháborús állapotokat idéző erőszakhullám söpört végig Németország nagyvárosain. A rendőrségi és mentőszolgálati jelentések alapján tűzijáték-rakétákat, petárdákat és házi készítésű pirotechnikai eszközöket nem az ég felé, hanem lakóházakra, rendőrökre, tűzoltókra és békésen közlekedő civilekre lőttek. A közösségi médiát elárasztó felvételek, és az esetről terjedő beszámolók szerint a zavargásokban döntően migrációs hátterű csoportok vettek részt, akik szervezetten, tudatosan támadták a rendfenntartó erőket is.

Berlin: majdnem háborús állapotok

A német Bild lap információ szerint csak Berlinben 2 340 rendőri bevetést regisztráltak egyetlen éjszaka alatt – ez óránként közel 200 riasztást jelent. Több városrészben a tűzoltók nem tudtak beavatkozni, mert rakétákkal és petárdákkal lőtték őket. Moabitban több száz fős csoport randalírozott, a helyzetet végül vízágyúk és tömegoszlatás hozta ellenőrzés alá. A hatóságok közel 800 nyomozást indítottak.

Célponttá váltak a mentők és rendőrök

Nem csak Berlinen lett úrrá a káosz az újév ürügyén. Frankfurtban vízágyúkat, páncélozott járműveket vetettek be. 73 letartóztatás, több száz igazoltatás és 11 sérült rendőr szerepel az éjszaka mérlegében. Egy 57 éves mentőst hátba rúgtak, aki fejjel az autójának csapódott.

Hamburgban 1 398 rendőri kivonulás történt, közel 30 százalékkal több, mint egy évvel korábban. Tíz rendőr sérült meg, többségük pirotechnikai támadások miatt. Leipzig Connewitz városrészében maszkos csoportok kövekkel és rakétákkal támadták a tűzoltókat és rendőröket, egy rakéta egy tűzoltó sisakját is megrongálta, súlyos sérülést okozva.

In many parts of Western Europe, New Year’s Eve has turned into a night when migrant gangs use fireworks to attack police, firefighters, ambulance drivers and regular civilians. Cities like Brussels, Paris, Amsterdam, Rotterdam and Berlin are turned into war zones. pic.twitter.com/O3UCEIN6Pq — Visegrád 24 (@visegrad24) January 1, 2026

Nem elszigetelt esetek

Hannoverben, Düsseldorfban, Kölnben, Drezdában és Münchenben is erőszakos összecsapásokról, tömeges igazoltatásokról és előállításokról számoltak be. Düsseldorfban egy 17 éves, török állampolgárságú gyanúsított késeléses ügyben került a rendőrség látókörébe. Több tartomány belügyminisztere hangsúlyozta: a mentőszolgálatok elleni támadások elfogadhatatlanok, és az elkövetőkkel szemben zéró toleranciát ígértek.

A szilveszteri események nem spontán káoszként, hanem évek óta érlelődő közrendvédelmi válságként rajzolódnak ki.

A beszámolók szerint fiatal, jellemzően bevándorló hátterű csoportok szinte következmények nélkül tesztelik az állam erejét: tűzijátékot fegyverként használva, szervezetten, kamerák előtt támadva a rendőröket és mentőket.

Németország mellett Franciaországból, Hollandiából és Belgiumból is fyolyamatosan jelentenek hasonló eseteket.

Egyértelmű az összefüggés a migrációval

A kialakult helyzetet nehéz másképpen értékelni, mint az ellenőrizetlen tömeges bevándorlás társadalmi látleleteként. Németországban az utóbbi években egyre gyakrabban fordul elő, hogy a hatóságok nem tudnak érvényt szerezni a törvényeknek, és szinte akadálytalanul követnek el súlyos bűncselekményeket szilveszterkor a többnyire spontán összeverődött migrációs hátterű csoportok.

A megközelítés, ami szerint az ilyen események „elszigetelt incidensek”, egyre nehezebben lesznek tarthatóak a jövőben, amikor egyszerre több nagyvárosban ismétlődnek meg azonos mintázat szerint a súlyos bűncselekmények.

Az egyes elhatalmosodó közbiztonsági és migrációs válságot, egyelőre nem tudja hatékonyan kezelni a német kormány. Nagy kérdés, hogy lesz-e politikai akarat a mostani bűncselekmény-sorozat apropóján is kimondani, hogy a történtek elfogadhatatlanok, az együttélési szabályokat be nem tartó migránsoknak pedig haza kell térniük.

Kiemelt kép: Tűzijáték-rakéta elől menekülő járókelő Németországban (Fotó: YouTube – Weichreite TV / hirado.hu)