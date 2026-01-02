Berlini szilveszter: szándékosan csalták csapdába a petárdázók a rendőröket, hogy megtámadhassák őket

Radikális politikai változtatást sürget a rendőrszakszervezet szóvivője a berlini szilveszteri zavargások miatt, amely során számos rendőrt megsebesítettek.

A hirado.hu elsők közt számolt be arról, hogy szilveszter éjjelén Berlinben rendőröket és tűzoltókat támadtak meg tűzijátékokkal és rakétákkal, 21 rendőr sebesült meg.

A zavargásokat követően Benjamin Jendro, a berlini rendőrszakszervezet (GdP) szóvivője a szilveszteri tűzijátékkal kapcsolatos szabályozás megváltoztatását sürgette – írja a Welt.

„Az új évben mindenképpen más szabályozásra van szükségünk, legyen szó akár a tűzijátékok országos betiltásáról, vagy legalábbis az értékesítésük drasztikus korlátozásáról” – hangsúlyozta a T-Online-nak a szóvivő.

Jendro Berlin polgármesterét, Kai Wegnert is bírálta, mivel a CDU politikusa nemrég fenntartásait fejezte ki a tűzijátékok betiltásával kapcsolatban.

Szilveszterkor körülbelül 4300 rendőrt vezényeltek Berlinbe, közülük körülbelül harmincan megsérültek.

„A rendőröket szándékosan csapdába csalták, hogy megtámadhassák őket”

– hangsúlyozta Benjamin Jendro, aki szerint a zavargások hatására

sok berlini ember már nem mer kimenni az utcára.

A szilveszter előtti hetekben a berlini rendőrség már több százezer darab illegális tűzijátékot foglalt le.

A Német Mentőszolgálatok Szakmai Szövetsége hatástalannak tartja a kormány mentődolgozók védelmére irányuló terveit. A Szövetség elnöke, Frank Flake kifejtette, hogy a sürgősségi személyzet elleni támadások esetén javasolt szigorúbb büntetéseket nem hajtják végre, a maximálisan kiszabható öt éves börtönbüntetést szinte soha nem alkalmazzák.

„Elegendő lenne, ha egyszerűen csak a meglévő törvényeket érvényesítenénk”

– magyarázta Flake.

Stefanie Hubig szövetségi igazságügyi miniszter (SPD) röviddel szilveszter előtt közzétett egy törvénytervezetet, amely szigorúbb büntetéseket javasol a sürgősségi és mentőszolgálatok elleni támadások esetén. A tervezet szerint a rendőrök, tűzoltók és mentőápolók elleni fizikai támadások legalább hat hónap börtönbüntetéssel lesznek büntethetők – a jelenlegi három hónap helyett.

Aki csapdába csalja a mentőket, tűzoltókat, rendőröket és megtámadja őket, legalább egy év börtönbüntetésre számíthat a hat hónap helyett.

A Német Vöröskereszt elnöke, Hermann Gröhe üdvözölte a törvénytervezetet, ugyanakkor rámutatott, hogy a mentőszolgálatok elleni támadások jelzik, hogy a társadalom egyes rétegeiben teret nyert a brutalitás.

A Munkásszamaritánus Szövetség elnöke, Knut Fleckenstein pedig az alkoholfogyasztás betiltását szorgalmazta a tűzijátékok idejére.

A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: MTI/EPA)