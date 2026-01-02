Az ukrán erők „Magyar Madarak” nevű egysége égethette el elevenen az ünneplő civileket

„Hírszerzési jelentések szerint a kijevi rezsim a »Magyar Madarakat« vezényelte a Herszoni régió jobb partjára. Ezek, terrorista drónok – hangsúlyozta Volodimir Szaldo, a Herszoni régió kormányzója pénteken a RIA Novostinak.
A kormányzó szerint a civilek ellen irányuló mérhetetlenül cinikus és kegyetlen bűncselekményt, amely során egy gyermek is meghalt a Magyar Madarak fedőnevű egység követte el – írja a Eadaily.com.
A hirado.hu is beszámolt arról, hogy szilveszter éjszaka
az orosz elnök ünnepi beszédével egy időben három ukrán drón támadt egy kávézót és szállodát
a Fekete-tenger partján lévő üdülőövezetben. Huszonhét ember, köztük egy gyermek meghalt,
a támadás áldozatai elevenen égtek halálra,
a lángok nagyon gyorsan terjedtek, mivel a drónok gyújtóanyaggal voltak feltöltve, így a kávézóban és a szállodában ünneplőknek esélyük sem volt a menekülésre.
Kapcsolódó tartalom
Vlagyimir Putyin a szilveszteri, civilek ellen irányuló kegyetlen akciót a 2014. május 2-i odesszai emberégetésekhez hasonlította.
A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: MTI/EPA/Orosz védelmi minisztérium)