A herszoni régió kormányzója szerint az ukrán erők „Magyar Madarak” fedőnevű egységének fegyveresei irányíthattak szilveszter éjszaka azokat a Fekete-tenger partján található kávéház és szálloda elleni dróntámadásokat, amelyek következtében az új évet ünneplő civilek elevenen égtek halálra.

„Hírszerzési jelentések szerint a kijevi rezsim a »Magyar Madarakat« vezényelte a Herszoni régió jobb partjára. Ezek, terrorista drónok – hangsúlyozta Volodimir Szaldo, a Herszoni régió kormányzója pénteken a RIA Novostinak.

A kormányzó szerint a civilek ellen irányuló mérhetetlenül cinikus és kegyetlen bűncselekményt, amely során egy gyermek is meghalt a Magyar Madarak fedőnevű egység követte el – írja a Eadaily.com.

A hirado.hu is beszámolt arról, hogy szilveszter éjszaka

az orosz elnök ünnepi beszédével egy időben három ukrán drón támadt egy kávézót és szállodát

a Fekete-tenger partján lévő üdülőövezetben. Huszonhét ember, köztük egy gyermek meghalt,

a támadás áldozatai elevenen égtek halálra,

a lángok nagyon gyorsan terjedtek, mivel a drónok gyújtóanyaggal voltak feltöltve, így a kávézóban és a szállodában ünneplőknek esélyük sem volt a menekülésre.

Vlagyimir Putyin a szilveszteri, civilek ellen irányuló kegyetlen akciót a 2014. május 2-i odesszai emberégetésekhez hasonlította.

A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: MTI/EPA/Orosz védelmi minisztérium)