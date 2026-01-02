Amerikaiakat akart ölni Észak-Karolinában a dzsihádra készülő ifjú iszlamista

Sikerült megakadályozni egy szilveszterre tervezett terrortámadást Észak-Karolinában – közölte pénteken az amerikai Szövetségi Nyomozó Iroda (FBI) és az észak-karolinai főügyészség.

Russ Ferguson észak-karolinai ügyész tájékoztatása szerint egy 18 éves gyanúsított késekkel és kalapácsokkal felfegyverkezve tervezett Mint Hill városának egyik bevásárlóközpontjában, illetve egy gyorséttermében emberekre támadni. Az amerikai állampolgárságú, Christian Sturdivant néven azonosított férfi egyedül cselekedett és szerdán őrizetbe vették.

„Dzsihádra készült és ártatlan emberek haltak volna meg”

– tette hozzá.

A gyanúsított hűséget fogadott az Iszlám Állam terrorszervezetnek és

beismerte, hogy szilveszterkor amerikaiakat akart gyilkolni

– ismertette James Barnacle Jr. FBI-ügynök. A férfinál talált jegyzetek arra engednek következtetni, hogy főként zsidókra, keresztényekre, illetve az LMBTQ-közösséghez tartozó emberekre akart támadni.

A férfi néhány éve, még fiatalkorúként radikalizálódott a közösségi médián keresztül, s kapcsolatban állt a szélsőségesek egyik tagjával a tengerentúlon. Akkor még nem emeltek ellene vádat, hanem pszichológiai kezelésre küldték.

A gyanúsított decemberben vált nagykorúvá.

Pam Bondi igazságügyi miniszter december közepén számolt be arról, hogy Los Angeles környékén szilveszter idejére tervezett terrortámadást hiúsítottak meg az amerikai szövetségi hatóságok. A tárcavezető szerint „egy szélsőbaloldali, palesztinbarát, kormányzatellenes és antikapitalista” csoport „készített elő egy sor pokolgépes támadást különböző kaliforniai célpontok ellen”.

A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: MTI/EPA)