Újabb kibertámadás bénította meg a francia postát

Az év első napján ismét kibertámadás áldozata lett a La Poste, Franciaország országos, és a tengerentúli megyékben is működő postai szolgáltatója. A vállalat jelentése szerint az online szolgáltatások január 1-jén nem érhetők el – írja aLe Parisien.
„ A csomagkövetés nem érhető el , de a kézbesítés továbbra is lehetséges: a csomagok és levelek kézbesítése, valamint a küldemények átvétele a postákon folytatódik” – teszi hozzá a csoport.
Kapcsolódó tartalom
Az oroszok már a postahivatalban?
Karácsony előtt három nappal a cég már egy kibertámadás célpontja volt , amely megbénította egyes szállításait és online szolgáltatásait. Ez egy szolgáltatás-megtagadási támadás volt, amely egy online szolgáltatás szervereinek túlterhelését jelenti a hozzáférés megakadályozása vagy lassítása érdekében.
Seine-Maritime. Dix jours après la cyberattaque, les services en ligne de la Poste subissent de nouvelles interruptions.
➡️ https://t.co/AbpGVKiLuF pic.twitter.com/yBSA4XOSoQ
— Le Courrier Cauchois (@lccauchois) January 1, 2026
Míg a Le Parisien és számos francia lap tényként közölte, hogy a karácsonyi kibertámadást „egy oroszbarát hackerekből álló csoport vállalta magára”, a BFMTV hírtelevízió párizsi ügyészség információira hivatkozva közölte, hogy
az első támadást a Noname057 csoport vállalta magára , „amelyet oroszbarátnak tartanak”,
és amely több, „főként Ukrajnát, de szövetségeseit, köztük Franciaországot is célba vevő támadásért felelős”.
Ám a televízió hozzáteszi: kiberbiztonsági kutatók azonban óvatosságra intenek ezzel az állítással kapcsolatban, amelyet inkább médiafigyelemre törekvő csoportok egyelőre nem megalapozott hírverésének tartanak.
A kiemelt kép illusztráció. Forrás: hirado.hu