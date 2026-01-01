Újabb kibertámadás bénította meg a francia postát

Lebénultak újév napjára a La Poste, a franciaországi postai szolgáltató vállalat online szolgáltatásai. Rövid időn belül ez a második eset: karácsony hetében is leállította a szolgáltatásokat egy hackercsoport. Ellentmondásos hírek jelentek meg a támadók esetleges orosz kapcsolatairól.

Az év első napján ismét kibertámadás áldozata lett a La Poste, Franciaország országos, és a tengerentúli megyékben is működő postai szolgáltatója. A vállalat jelentése szerint az online szolgáltatások január 1-jén nem érhetők el – írja aLe Parisien.

„ A csomagkövetés nem érhető el , de a kézbesítés továbbra is lehetséges: a csomagok és levelek kézbesítése, valamint a küldemények átvétele a postákon folytatódik” – teszi hozzá a csoport.

Az oroszok már a postahivatalban?

Karácsony előtt három nappal a cég már egy kibertámadás célpontja volt , amely megbénította egyes szállításait és online szolgáltatásait. Ez egy szolgáltatás-megtagadási támadás volt, amely egy online szolgáltatás szervereinek túlterhelését jelenti a hozzáférés megakadályozása vagy lassítása érdekében.

Seine-Maritime. Dix jours après la cyberattaque, les services en ligne de la Poste subissent de nouvelles interruptions.

Míg a Le Parisien és számos francia lap tényként közölte, hogy a karácsonyi kibertámadást „egy oroszbarát hackerekből álló csoport vállalta magára”, a BFMTV hírtelevízió párizsi ügyészség információira hivatkozva közölte, hogy

az első támadást a Noname057 csoport vállalta magára , „amelyet oroszbarátnak tartanak”,

és amely több, „főként Ukrajnát, de szövetségeseit, köztük Franciaországot is célba vevő támadásért felelős”.

Ám a televízió hozzáteszi: kiberbiztonsági kutatók azonban óvatosságra intenek ezzel az állítással kapcsolatban, amelyet inkább médiafigyelemre törekvő csoportok egyelőre nem megalapozott hírverésének tartanak.

