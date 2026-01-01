Robbanás Crans-Montanában: pezsgősüvegbe helyezett csillagszóró okozta a tüzet? - VIDEÓ

Két nő gyújthatta fel, nem szándékosan, csillagszóróval azt a svájci bárt, ahol mintegy negyvenen haltak meg és százan megsérültek a szilveszter éji tűzvészben. A síparadicsomként ismert Crans-Montanán történt katasztrófát a hatóságok egyelőre nem kezelik terrorcselekményként,

„Nem robbanás történt, hanem nagy kiterjedésű tűzvész” – nyilatkozta Béatrice Pilloud rendőrfőnök a délnyugat-svájci Crans-Montana síparadicsom egyik bárjában szilveszter este keletkezett tűz körülményeiről.

A katasztrófa, melynek hétfő délig ismert áldozatai 40 halott és mintegy 100 sérült, ismeretlen eredetű robbanással is járt. Újságírói kérdésre válaszolva a vezető rendőr tisztviselő kijelentette: azért nem gyanakszanak terrortámadásra, mert „a robbanás a tűz következménye volt, nem pedig fordítva”.

🇨🇭 – Several dozen people were killed and more than 100 injured in a fire that swept through the crowded Le Constellation bar in the Swiss ski resort of Crans-Montana during New Year’s celebrations. The blaze erupted around 01:30 on January 1 when over 100 revelers were inside… pic.twitter.com/bnLbHY3tdO — EuroWatcher – News for you (@EuroWatcherEUW) January 1, 2026

Csillagszórók a mennyezetre

Az ügyben tartott hétfő délelőtti sajtótájékoztató résztvevői azonban nem voltak hajlandók további részleteket közölni a katasztrófa pontos okairól, miközben több helyi média is ma reggel pirotechnikai eszközök használatáról beszélt.

A Telegraph című brit lap szemtanúkat idéz, akik úgy vélik, hogy a tüzet egy pezsgősüvegbe helyezett csillagszóró okozta egy éjszakai klub alagsorában. Egy fiatal francia nő, aki szemtanúja volt a tűz keletkezésének, elmondta, hogy a tűz akkor ütött ki, amikor egy nő, akit egy másik nő a vállán vitt, egy pezsgősüvegben lévő csillagszórót túl közel tartott a mennyezethez. A szemtanú, aki Victoriának nevezte magát, a francia BFMTV csatornának elmondta, hogy a nő rázogatta az üveget, és a lángok gyorsan terjedtek.

Victoriának a barátaival együtt sikerült kimenekülnie a bárból, és értesíteniük a személyzetet a tűzről.

🇨🇭🔥🎉 EN IMAGES – Une vidéo montre le tout début de l’incendie au bar « Le Constellation » à Crans-Montana (VS), au moment où le plafond s’enflamme. 20 Minuten) pic.twitter.com/ZfcoZt73WL — SuisseAlert (@SuisseAlert) January 1, 2026

Gyorsan terjedt a tűz

„Az egész mennyezet lángokban állt, és a tűz nagyon gyorsan terjedt. Másodpercek alatt történt. Sikoltozva és sírva rohantunk ki” – nyilatkozta Victoria. Hozzátette, hogy a helyszínen tartózkodó, általa becsült 200 ember többsége 15 és 20 év közötti volt.

Egy másik szemtanú, Albane, elmondta, hogy az emberek pánikba estek és gyorsan a kijárat felé rohantak. „Zsúfolásig tele volt emberekkel, amikor a tűz kitört” – mondta. „Egyértelműen véletlen volt.”

Stéphane Ganzer, a Wallis-i önkormányzat tagja elmondta, hogy nem robbanás okozott tüzet, ahogy azt eredetileg jelentették, hanem gyorsan kitört a tűz, aminek következtében „az egész épület hirtelen lángokba borult”.

Cómo un paraíso puede convertirse en un infierno en segundos. Ojalá las cifras no se confirmen, se habla de decenas de muertos y heridos en una explosión en Crans Montana (Suiza), durante este fin de año. El bar „Le Constellation”, ha explotado, al parecer por causa accidental. pic.twitter.com/8SpQTDeWCV — Josema Vallejo (@JosemaVallejo) January 1, 2026

Elnémult elnök

Ganzer „szörnyű tragédiának” nevezte az esetet, és elmondta, hogy Wallis régióban rendkívüli készültséget hirdettek. Megtelt egy intenzív osztály a Wallis-i kórházban a katasztrófa után – közölte a tagesanzeiger.ch.

A svájci lap hozzáteszi: Guy Parmelin svájci elnök elhalasztja újévi beszédét, amely csütörtök délre lett volna tervezve. Ezt a Crans-Montana-i (Valais) pusztító robbanás áldozatainak családjai iránti szenvedés és gyász iránti tiszteletből teszi az államfő.

A francia külügyminisztérium szerint két francia állampolgár van a sérültek között.

A kiemelt kép illusztráció (Fotó: MTI/Hatházi Tamás)