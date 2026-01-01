Óvszeradót vezettek be Kínában, hogy fékezzék a népességcsökkenést

Kína január 1-jétől 13 százalékos forgalmi adót vet ki a fogamzásgátló eszközökre, a gyermekgondozási szolgáltatások pedig áfamentessé válnak – írja a BBC nyomán a Mandiner.
Kiemelték, hogy az intézkedés egy átfogó adóreform része, amelynek
célja a drámaian csökkenő születésszám megfordítása.
A hivatalos adatok szerint
Kína népessége már harmadik éve zsugorodik,
2024-ben mindössze 9,54 millió gyermek született, ami fele a tíz évvel korábbi értéknek. Az elöregedő társadalom és a gazdasági lassulás miatt Peking egyre sürgetőbbnek érzi a beavatkozást:
a fogamzásgátlók megadóztatása mellett
meghosszabbítják a szülői szabadságot és pénzbeli támogatásokat is bevezetnek.
Az új adó kritikusai szerint az óvszerek és más fogamzásgátlók drágítása nem ösztönzi a gyermekvállalást, viszont növelheti a nem kívánt terhességek és a szexuális úton terjedő betegségek kockázatát. Sokan rámutatnak: a gyermeknevelés valódi akadálya nem az óvszer ára, hanem a magas megélhetési költségek.
A kiemelt kép illusztráció. Fotó: MTI/ Trebitsch Péter