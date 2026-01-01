Nőtt a svájci tűzvészben megsérültek száma, az áldozatok azonosítása napokig is eltarthat

Mintegy 40 ember vesztette életét, és legkevesebb 115-en megsérültek abban a tűzvészben, amely újév hajnalán pusztított a délnyugat-svájci Crans-Montana síparadicsom egyik bárjában – közölték csütörtökön a hatóságok, hozzátéve, hogy a halálos áldozatok száma is nőhet még, azonosításuk pedig napokig eltarthat.

A rendőrség most tudott először pontos adatot közölni arról, hogy a helyszínen hányan vesztették életüket.

Guy Parmelin svájci szövetségi elnök részvétét fejezte ki az áldozatok hozzátartozóinak. Az első hivatali napját töltő államfő az ország történetének egyik legsúlyosabb tragédiájának nevezte a tűzvészt, és közölte, hogy az áldozatok iránti tiszteletből elhalasztotta a csütörtök délutánra tervezett újévi beszédét.

Frédéric Gisler, Wallis kanton rendőrfőnöke elmondta: a tűz csütörtökön hajnali fél kettő körül keletkezett a Le Constellation nevű bárban az újév ünneplése közben. Tájékoztatása szerint

a sérültek többsége súlyosan megégett.

A rendőrség a történteket balesetnek tekinti. Beatrice Pilloud kantoni főügyész közölte: kizárható a szándékosság, és egyáltalán nem merült fel terrortámadás gyanúja. Stéphane Ganzer, Wallis kanton belbiztonsági minisztere szerint a nyomozás eddigi eredménye és a tanúvallomások alapján a tüzet nem robbanás okozta, ellentétben egy korábbi, téves tájékoztatással.

A helyszínelők egyelőre nem tudtak bejutni a romok közé, így a tűz pontos oka még nem ismert.

Később a kantoni főügyész úgy nyilatkozott: éppen a tűz idézhetett elő egy robbanást, ezt a feltételezést vizsgálják.

A mentésben nagyszámú rendőr, tűzoltó és mentő vett részt. Több mentőhelikoptert is bevetettek, a sérülteket pedig több svájci település kórházaiba szállították.

A térség fölött ideiglenes repülési tilalmat vezettek be a mentőhelikopterek forgalma miatt.

Szemtanúk szerint a mintegy száz kilométerre fekvő Genfben, az egyetemi kórháznál percenként érkeztek a baleset helyszínéről a helikopterek. A mentésbe az olasz hatóságok is bekapcsolódtak.

A helyszínről 22 súlyosan sérült fiatalt szállítottak légi úton a lausanne-i egyetemi kórház égési sérültek ellátására szakosodott centrumába. Claire Charmet, az intézmény igazgatója közölte:

a sérültek átlagéletkora 16 és 26 év között van, ápolásuk hetekig, akár hónapokig is eltarthat.

Nyolc beteget újra kellett éleszteni, őket intenzív osztályon ápolják. A kórház tömeges sérültek ellátására vonatkozó protokollt léptetett életbe.

Az áldozatok között külföldiek is lehetnek. Antonio Tajani olasz külügyminiszter közölte:

tizenhat olasz állampolgárt eltűntként tartanak nyilván, további mintegy tucatnyi olaszt pedig kórházban ápolnak súlyos égési sérülésekkel.

Elmondta: folyamatosan kapcsolatban állnak a svájci hatóságokkal.

A hatóságok fokozott óvatosságra intették a térség lakosságát és az ott tartózkodó turistákat, hogy elkerüljék az olyan baleseteket, amelyek tovább terhelnék az egészségügyi ellátórendszert.

Az Európai Bizottság közölte, hogy folyamatosan kapcsolatot tart a svájci hatóságokkal, és szükség esetén bármilyen egészségügyi segítséget megad nekik. Ursula von der Leyen bizottsági elnök kinyilvánította részvétét a túlélőknek és az áldozatok hozzátartozóinak.

Crans-Montana Wallis kantonban, Genftől mintegy 100 kilométerre fekszik, és Svájc egyik legismertebb síparadicsoma. Az 1500 méter feletti magasságban fekvő üdülőhelyhez kiterjedt síterület tartozik, ahol január végén rendszeresen alpesi sí világkupa-futamokat rendeznek. Az ünnepi időszakban a település szállásai rendszerint teljesen megtelnek.

Kiemelt kép: Menőautók érkeznek a Le Constellation bárhoz a Valais svájci kantonbeli Crans-Montana síparadicsomban 2026. január 1-jén, miután szilveszter éjjelén tűz ütött ki a szórakozóhelyen. A tűzben több tucatnyian meghaltak, csaknem százan megsebesültek. A rendőrség balesetként kezeli a tragédiát. Fotó: MTI/AP/Valais kanton rendőrsége