Nemzeti lobogót váltottak a varsói elnöki palota tetején egy új hagyomány keretében

Karol Nawrocki államfő döntése alapján Lengyelországban bevezetnek egy új hagyományt: katonai ünnepség keretében hetente lecserélik a varsói elnöki palota tetejére kitűzött nemzeti lobogót, az első alkalom csütörtökön volt – közölte a lengyel államfői hivatal.

Az első zászlócsere újév alkalmából esett csütörtökre, ezután midig szombaton délben lesz.

Az államfői hivatal azzal indokolta az új ünnepség bevezetését, hogy a nemzeti lobogó a lengyel államiság egyik legfontosabb jelképe. A fehér-piros zászló „soha nem volt csupán egy a ceremoniális elemek közül, hanem a nemzet és az ország megmaradásának jelképe olyan időszakokban is, amikor az állam formálisan nem létezett” – írták.

Minden héten egy új zászlót vonnak fel, a levontakat pedig átadják iskoláknak, tűzoltóságoknak, rendvédelmi alakulatoknak és egyéb állami intézményeknek.

Nawrocki újévi köszöntőjében az ország fejlődését, biztonságát, valamint a lengyelek jobb életminőségének megteremtését nevezte a három fő célnak, amelynek elérésére az idén törekedni kell.

Donald Tusk kormányfő az X-en közzétett videójában kijelentette: minden oka megvan arra, hogy büszke legyen hazájára. Európának és az európaiaknak azt kívánta, hogy „legyenek olyanok, mint Lengyelország – energikusak, bátrak és biztonságosak”. Az elmúlt év legfontosabb vívmányai között Tusk az ország keleti határa őrizetének és védelmének biztosítását, a „felelősségteljes és szigorú menedékjogi politikát” és a lengyel gazdasági növekedést sorolta fel.

