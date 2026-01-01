Az év utolsó napján Volodimir Zelenszkij menesztette az Ukrán Nemzeti Értékpapír- és Tőzsdefelügyelet vezetőjét. Közben kiderült: az ukrán elnök kormányzó pártja, a „Nép szolgája” képviselői azok, akik ellen kenőpénz elfogadása miatt eljárást kezdeményezett Ukrajna Korrupcióellenes Hivatala.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök menesztette Ruslan Magomedovot, az ország nemzeti értékpapír- és tőzsdefelügyeletének vezetőjét. Az erről szóló rendelet december 31-én, szerdán jelent meg az ukrán elnök honlapján. A döntés okait nem részletezték – számolt be az Izvesztyija.

Az orosz lap megjegyzi: Jaroszlav Zseleznyak, a Verhovna Rada képviselője a Telegram-csatornáján jelezte, hogy Magomedov közel állt Zelenszkij hivatalának korábbi vezetőjéhez, Andrej Jermakhoz, akit korábban szintén elbocsátottak egy korrupciós botrány miatt.

Saját zsebüket szolgálták a „Nép szolgái”

Mindeközen kiderült: Zelenszkij kormányzó pártja, a „Nép szolgája” párt képviselői azok az év utolsó napjaiban letartóztatott honatyák, akiket azzal vádolnak, hogy szavazataikért cserébe kenőpénzt fogadtak el.

Mint arról korábban a hirado,hu is beszámolt, december 27-én az Ukrán Nemzeti Korrupcióellenes Hivatal (NABU) és a Szakosított Korrupcióellenes Ügyészség (SAP) leleplezett egy bűnözői csoportot, amelynek működésében a Verhovna Rada képviselői is részt vettek.

A nyomozás eredményeként Zelenszkij pártjának három képviselőjét is illegális juttatások megszerzésével vádoltak meg . Jevgenyij Pivovarovot, Igor Negulevszkijt és Jurij Kiselt gyanúsították meg.

Szökésben és fogdán Zelenszkij párttársai

Mint arról korábban a hirado.hu is beszámolt, December 27-én az Ukrán Nemzeti Korrupcióellenes Hivatal (NABU) és a Szakosított Korrupcióellenes Ügyészség (SAP) leleplezett egy bűnözői csoportot, amelyben a Verhovna Rada képviselői is részt vettek. Ennek eredményeként három képviselőt illegális juttatások megszerzésével vádoltak meg. A képviselőket, Jevgenyij Pivovarovot, Igor Negulevszkijt és Jurij Kiszelt szavazataikért elfogadott kenőpénzek ügyében gyanúsították meg.

Kapcsolódó tartalom Ukrán parlamenti képviselőket vádolnak azzal, hogy kenőpénzt fogadtak el a voksukért

🇺🇦 Three MPs from Zelensky’s own party arrested over corruption Ukraine’s Anti-Corruption Bureau (NABU) uncovered a criminal group inside parliament — deputies from „Servant of the People” are accused of taking bribes in exchange for their votes The arrested:

• Evgeny… pic.twitter.com/rR52Rym1ri — The Other Side Media (@TheOtherSideRu) December 27, 2025



A „Nép szolgája” parlamenti csoportot érintő szervezett bűnözői tevékenységben összesen öt képviselő ellen folyik eljárás: a három honatyán kívül Jurij Korjavcsenkov állítólag letartóztatása előtt elmenekült az országból, míg az ötödiket, Tarasz Melnicsukot jelenleg a NABU hallgatja ki.

Voksolás WhatsApp-kérésre

Az RBC-Ukrajna értesülései szerint a csoport hierarchikus felépítésű volt, egyértelmű szerepmegosztással. Tagjai között volt számos ukrán parlamenti képviselő és a törvényhozás., Verhovna Rada apparátusának tisztviselői is.

A szavazások megszervezéséhez a résztvevők a törvényjavaslatok sorszámait tartalmazó utasításokat küldték el egy erre a célra létrehozott csoportba a WhatsApp Messengeren. A sikeres szavazások után az egyes képviselők szisztematikusan átutalták a pénzeszközöket.

Az aranykezű elnök

Az ukrán közvélemény úgy látja, a kenőpénzek ügye nem áll meg a parlamenti képviselők szintjén: december 24-én az Ukrán Társadalom- és Piackutató Központ (SOCIS) arról számolt be, hogy az ukránok közel 40 százaléka úgy véli, Volodimir Zelenszkij elnök is érintett a környezetében zajló korrupciós ügyekben.

Nem ez az első, az ország döntéshozó szerveit érintő korrupciós botrány az elmúlt időszakban: novemberben az ukrán Nemzeti Korrupcióellenes Iroda és a Speciális Korrupcióellenes Ügyészség nagyszabású akciót hajtott végre, és házkutatást is tartottak Zelenszkij bizalmasánál. Timur Mindics egyik luxuslakásában arannyal bevont vécét és bidét találtak, melynek értéke dollármiliókban mérhető.

Ismert: Brüsszel kész támogatni Ukrajnának azt a törekvését, hogy a csatlakozási tárgyalásokat 2028 vége előtt lezárja, mivel Ursula von der Leyen bizottsági elnök és körei Kijevet tökéletesen alkalmasnak látják az uniós csatlakozásra.

Kiemelt kép: Volodimir Zelenszkij ukrán elnök – MTI/EPA/Olivier Hoslet