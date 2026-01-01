Kezd német hagyománnyá válni, hogy rendőrökre, tűzoltókra lőnek petárdákkal Szilveszterkor

A német rendőrség szerint Berlinben az újév este nem volt olyan kritikus problémás, mint az előző években, írta a dpa hírügynökség. A Die Welt nem ment el szó nélkül a jelentés mellett, felhívták a figyelmet, hogy

Szilveszter éjjelén Berlinben rendőröket és tűzoltókat támadtak meg tűzijátékokkal és rakétákkal, 21 rendőr sebesült meg.

De Bremenben is megtámadták a rendőröket és a tűzoltókat ellen. A rendőrség szerint öt rendőr szenvedett sérülést. Lipcsében a mentősöket támadták meg tűzijátékokkal és üvegekkel.

Kapcsolódó tartalom

A kiemelt kép illusztráció – Fotó: Facebook/PolizeiBerlin