Kezd német hagyománnyá válni, hogy rendőrökre, tűzoltókra lőnek petárdákkal Szilveszterkor

Szerző: hirado.hu
2026.01.01. 11:09

| Szerző: hirado.hu
Szilveszter este Berlinben rendőröket és tűzoltókat támadtak meg tűzijátékokkal és rakétákkal, 21 rendőr sebesült meg - adta hírül a Die Welt.

A német rendőrség szerint Berlinben az újév este nem volt olyan kritikus problémás, mint az előző években, írta a dpa hírügynökség. A Die Welt nem ment el szó nélkül a jelentés mellett, felhívták a figyelmet, hogy

Szilveszter éjjelén Berlinben rendőröket és tűzoltókat támadtak meg tűzijátékokkal és rakétákkal, 21 rendőr sebesült meg.

De Bremenben is megtámadták a rendőröket és a tűzoltókat ellen. A rendőrség szerint öt rendőr szenvedett sérülést. Lipcsében a mentősöket támadták meg  tűzijátékokkal és üvegekkel.

A kiemelt kép illusztráció – Fotó: Facebook/PolizeiBerlin

