Helytállásra buzdította az oroszok oldalán harcoló észak-koreai katonákat Kim Dzsongun

Kim Dzsongün észak-koreai vezető a társadalom belső összetartásának fontosságát hangsúlyozta újévi beszédében a KCNA állami hírügynökség csütörtöki jelentése szerint, rendhagyó módon mellőzve a Dél-Koreára és az Egyesült Államokra vonatkozó utalásokat.

A phenjani Május Elseje Stadionban megtartott ünnepségen Kim felesége és lánya társaságában vett részt az újévi visszaszámláláson, majd beszédében arra szólította fel az észak-koreaiakat, hogy egységben készüljenek a kormányzó Koreai Munkapárt közelgő kongresszusára, ahol az ország számára kijelölt új irányvonalat fogják bemutatni.

Beszédének középpontjában a belső stabilitás megőrzése, a gazdasági nehézségek kezelése és a politikai egység hangsúlyozása állt.

A két Korea közötti kapcsolatokkal és Washingtonnal összefüggő témák nem kerültek szóba,

ami rendhagyónak számít az elmúlt évek újévi beszédeihez képest.

Kim külön újévi üzenetben fordult a külföldön szolgáló katonákhoz.

A levélben kitért azokra az egységekre is, amelyeket Oroszország támogatására vezényeltek az ukrajnai háborúba, és azt írta:

harci szerepvállalásuk hozzájárul a Phenjan és Moszkva közötti „megbonthatatlan szövetség” megszilárdításához.

A vezető a katonáknak azt üzente, hogy Phenjan és Moszkva mögöttük áll, és arra buzdította őket, hogy álljanak helyt „az orosz nép érdekében és Észak-Korea halhatatlan dicsőségéért”.

Az észak-koreai vezető a levélben hangsúlyozta, hogy legfőbb kívánsága a katonák mielőbbi és biztonságos hazatérése.

Kiemelt kép: Kim Dzsongün észak-koreai vezető, a Koreai Munkapárt főtitkára, a Nemzetvédelmi Bizottság első elnöke és lánya, Kim Dzsue látogatást tesz a Koreai Néphadsereg (KPA) légiereje alapításának 80. évfordulója alkalmából a második légi ezred bázisául szolgáló phenjani Kalma repülőtéren. Fotó: MTI/EPA/KCNA