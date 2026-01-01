Elevenen égtek halálra a civilek, szállodára és kávézóra támadt szilveszterkor az ukrán haderő

Elevenen égtek halálra az új évet ünneplő civilek, mikor egy Fekete-tenger partján fekvő település kávézóját és szállodáját érte ukrán dróntámadás szilveszter éjjelén. A támadás következtében huszonnégy ember meghalt, köztük egy gyermek, és renget a súlyos sebesült.

Kávézót és szállodát támadtak szilveszter éjszaka drónokkal az ukrán fegyveres erők egy herszoni régióban található Fekete-tenger partján fekvő faluban.

Huszonnégy ember meghalt, köztük egy gyermek, és körülbelül 30 másik megsebesült. A támadás Vlagyimir Putyin újévi beszéde alatt történt. A nyomozó bizottság bűnügyi vizsgálatot indított – számolt be a Gazeta.ru.

„Az ellenség célzott dróntámadást indított egy olyan helyszínen, ahol civilek ünnepelték az újévet.

Három drón csapást mért egy kávézóra és egy szállodára a Fekete-tenger partján, Khorlyban. Az előzetes jelentések szerint

több mint 50 ember megsérült, és 24-en meghaltak”

– írta Volodimir Saldo regionális kormányzó a Telegram csatornáján.

Az egyik pilóta nélküli repülőgépet olyan gyújtókeverékkel szerelték fel, ami a tűz gyors terjedését okozta, így lehetetlen volt az összes látogató evakuálása.

Saldo hangsúlyozta, hogy

a támadás után az ukrán fegyveres erők drónjai köröztek a falu felett, és akadályozták a sebesültek mentését.

Az orosz külügyminisztérium szerint előre kitervelték az akciót.

„A pilóta nélküli repülőgépek

szándékosan vették célba a civilek tömegét az újévi ünnepségek alatt”

– közölte a minisztérium.

A támadás utáni állapotokról készült felvételeken látható, hogy az épület megsemmisült, a becsapódás teljesen elpusztította a belső teret, csak az elszenesedett bútorok és egyéb berendezési tárgyak maradtak meg.

„Több mint 100 ember volt a kávézóban, köztük sok fiatal” – mondta Saldo.

„Számos, 20-25 éves ember is megsérült. Közülük sokan kórházba sem mentek; maguk távolították el a repeszeket a testükből” – mondta a kormányzó.

Ukrajna hivatalosan nem kommentálta a támadást, de

több ukrán Telegram-csatorna is arról számolt be, hogy „kollaboránsok” gyűltek össze a kávézóban,

hogy megünnepeljék az újévet.

Összesen 13 áldozatot, akik közül kettő kiskorú, jelenleg a Herszoni régió és a Krími Köztársaság kórházaiban ápolnak. Alekszej Kuznyecov, az orosz egészségügyi miniszter asszisztense hangsúlyozta, hogy hat sérült, köztük gyerekek állapota is súlyos.

A krími vezetők, Szergej Akszjonov és Mihail Razvozsajev részvétüket fejezték ki az áldozatok hozzátartózóinak. Akszjonov „véres bűncselekménynek” nevezte az esetet.

Razvozzsajev megjegyezte, hogy

a támadás célja az volt, hogy „minél több civilt elégessenek”.

Konsztantyin Koszacsov, a Szövetségi Tanács alelnöke hasonló véleményt fogalmazott meg.

„Oroszország elvárja a nemzetközi közösségtől és más országok vezetőitől, hogy elítéljék a Herszon régióban a civilek elleni támadást” – mondta Valentina Matvijenko, a Szövetségi Tanács elnöke.

Matvijenko megjegyezte, hogy a támadást szándékosan követték el, teljes tudatában annak, hogy békés nyaralók vannak a helyszínen.

A kiemelt kép illusztráció. Fotó: MTI/EPA/Szergej Kozlov