Dróntámadás Putyin rezidenciája ellen: Moszkva eljuttatta bizonyítékait Washingtonba

A Vlagyimir Putyin orosz elnök vadaji rezidenciája közelében lelőtt ukrán drónok egyikéből sikerült kinyerni a repülési adatokat – állítja az orosz védelmi minisztérium.

„Az egyik 2025. december 29-én éjjel, Novgorod régió légterében lelőtt ukrán pilóta nélküli repülőgép navigációs rendszerének blokkját speciális műszaki vizsgálatnak vetették alá az orosz titkosszolgálatok képviselői.

Sikerült kinyerniük onnan a repülési feladatot tartalmazó fájlt”

– jelentette be január 1-jén, moszkvai idő szerint a déli órákban a Telegram orosz üzenetküldő oldalon Oroszország Védelmi Minisztériuma.

„A routing adatok dekódolása azt mutatta, hogy az ukrán pilóta nélküli repülőgépek 2025. december 29-i támadásának végső célpontja az orosz elnök novgorodi régióban található rezidenciájának egyik épülete volt” – áll a minisztérium közleményében.

A dokumentumból kiderül, hogy az anyagokat a szokásos csatornákon keresztül továbbítják az amerikai félnek.

❗️ Putin has surrounded his bunker with dozens of air defense systems, here are their exact coordinates On Google satellite maps, around Putin’s residence in Valdai, we noticed at least 7 air defense systems, 11 surface-to-air missile systems, as well as long-range radar… pic.twitter.com/bo0bAnMtKt — NEXTA (@nexta_tv) July 16, 2024

Szkeptikus fogadtatás

A kyivpost.com című ukrán lap a bejelentést ismertetve arról számolt be, hogy Moszkva szerint az elemzés „bizonyíthatja, hogy a drónokat az elnöki rezidencia felé irányították, miután független elemzők és hírszerző ügynökségek kétségbe vonták Moszkva állításait”.

Moszkva csütörtökön tett ígéretet arra, hogy bizonyítékokat szolgáltat Washingtonnak az Ukrajna által indított támadásról. Az orosz álláspont szerint több mint 90 drón intézett támadást Vlagyimir Putyin orosz elnök valdaji rezidenciája ellen.

Donald Trump először Ukrajnával szembeni haragját fejezte ki a támadás okán, ám később „kétségbe vonta a vádat”. A kijevi lap felidézi: az amerikai nemzetbiztonsági tisztviselők szerdán megállapították, hogy Ukrajna nem Putyint vagy rezidenciáját vette célba a Kreml által a hét elején tett éles nyilatkozatban bejelentett állítólagos dróntámadásban. Erről ír a lap által idézett The Wall Street Journal is.

Újabb orosz információ

A növekvő szkepticizmussal szembesülve Oroszország szerdán nyilvánosságra hozott egy felvételt és egy térképet, amely állítása szerint alátámasztja az állítást. Oroszország egy videót is terjesztett, amelyen egy helyi lakosként azonosított személy azt állítja, hogy hallotta a légvédelem működését.

👀🇷🇺 Around Putin’s residence in Valdai, 12 Pantsir-S1 air defense missile and 1 S-400 have already been counted. Scared?😁 pic.twitter.com/uooZVMrPzr — Molo44 🇮🇹🇺🇦 (@MoloWarMonitor) August 13, 2025



Egy közeli város 14 lakosa azonban a Mozhem Obyasnit független lapnak azt nyilatkozta, hogy aznap éjjel nem kaptak riasztást, és nem hallottak robbanásokat vagy dróntámadásra utaló hangokat – teszi hozzá a kijevi lap.

A The Telegraph szerint a CIA úgy véli: Putyin „hazudott”

a rezidenciáját ért dróntámadásról. Washington egyelőre nem reagált a Moszkva által eljuttatott, legújabb dokumentumokra.

Kiemelt kép: Légi felvétel az Iverszkij kolostorról Valdajban. A tórendszer egy másik régiójáéban fekszik Putyin rezidenciája.