A Koránra tette kezét eskütétel közben New York első muszlim polgármestere

Letette csütörtökön a hivatali esküt New York új, demokrata párti színekben indult szocialista polgármestere, a novemberben megválasztott Zohran Mamdani.

A manhattani metró City Hall állomásán a város első muszlim polgármestere

a Korán egyik példányára téve kezét mondta el a hivatali esküt

azon a rövid szertartáson, amelyet Leticia James, New York állam ügyésze vezetett.

A polgármester kora délután másodszor is leteszi az esküt, a Városházán, ezen a szertartáson Bernie Sanders szenátor elnököl.

Amellett, hogy

ő az Egyesült Államok legnagyobb városának első muszlim vezetője,

egyúttal ő is az első, Afrikában született, indiai származású polgármester. Az amerikai-ugandai kettős állampolgárságú Mamdani 34 évével New York legfiatalabb polgármestere több nemzedék óta.

Zohran Mamdani magát „demokratikus szocialista” irányvonalat képviselő politikusként jellemzi, választási kampányában egyebek között a vagyonosok megadóztatását, a lakbérek befagyasztását és ingyenes felszíni tömegközlekedés ígért.

Kiemelt kép: Zohran Mamdani, az amerikai Demokrata Párt New York-i polgármester-jelöltje beszél a párt eredményváróján, miután megnyerte a polgármester-választást 2025. november 4-én. Fotó: MTI/EPA/Sarah Yenesel