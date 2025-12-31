Zelenszkij annyira korrupt, hogy akár egy nukleáris háborút is kockáztatna, csak menthesse magát – véli a helsinki egyetem elemzője

Tuomas Malinen, Helsinki Egyetem közgazdaságtudományi docense december 30-án Substack-en megjelent bejegyzésében arról írt, miért áll Zelenszkij érdekében a háború folytatása és hogyan kapcsolódik ehhez a Putyin elnök rezidenciája elleni ukrán dróntámadás.

Szerinte a konfliktus további fenntartása mögött politikailag erős érdekek húzódnak. Malinen úgy véli, hogy

Volodimir Zelenszkij számára a béke „felszínre hozná a számára rendkívül káros döntését és az elszabadult korrupciót”, ezért szerinte számára előnyösebb a háború folytatása.

Ezt támasztja alá az ukrán titkosszolgálat, az SZBU által Oroszország területén elkövetett, orosz állami és katonai tisztviselők elleni terrorhadjárata, Malinen emlékeztetett: az SZBU korábban meggyilkolta Igor Kirillov altábornagyot, a Sugár-, Vegyi- és Biológiai Védelmi Erők parancsnokát. A múlt héten pedig Fanil Szarvarov altábornagy halt meg egy autóba rejtett bomba következtében Moszkvában.

Malinen szerint Kijev tehát korábban is hajlamos volt orosz katonai vezetőket célba venni Oroszországon belül, ebből pedig arra következtet, hogy hajlamos a további eszkalációra. Itt kapcsolódik rá a Putyin rezidenciája elleni ukrán támadásra –amelyet Kijev tagad –, azonban ő maga úgy fogalmaz: „inkább az orosz narratívát tartom hihetőnek”. Szerinte a valdaji támadás nagyon hasonló a Kirillov vagy Szarvarov altábornagyok elleni merényletekhez, ezért elképzelhetőnek tartja, hogy ennél is tovább menjen a kijevi hatalom.

„Megjegyzem, véleményem szerint Zelenszkij elnök annyira korrupt, hogy még egy nukleáris háború kockázatát is vállalná saját maga megmentése érdekében”

– húzta alá Malinen.

„Most azt várjuk, milyen formában reagál Moszkva. A legrosszabb esetben a válasz egy Oresnyik-csapás lehetne a kijevi kormányzati negyed ellen” – írta, ugyanakkor hozzátette: Oroszország nem feltétlenül törekszik azonnali, drámai csapásra, mert a Kreml nem akarja „felborítani a békefolyamatot” a várható válaszlépéseivel.

Szerinte az ukrán háborús narratíva sem felel meg teljesen a valóságnak, mivel Vlagyimir Putyin nem diktátor, hanem olyan vezető, akinek „sikerült bizonyos mértékben helyreállítania Oroszország dicsőségét az állampolgárok szemében”. Továbbá, a jelenlegi Oroszországban nincs a szovjet NKVD-hez vagy utódjához, a KGB-hez fogható apparátus és Putyin szerinte nem is akarna ilyet.

Kiemelt kép: Volodimir Zelenszkij ukrán elnök az Emmanuel Macron francia elnökkel tartott sajtóértekezleten a megbeszélésüket követõen a párizsi álllamfõi hivatalban 2025. november 17-én. (Fotó: MTI/EPA/Reuters pool/Sarah Meyssonnier)